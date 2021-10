Coupe de la Ligue (H/Huitièmes de finale) : Aix, Nantes et Chambéry qualifiés

Richert a guidé Chambéry

HANDBALL / COUPE DE LA LIGUE (H)

Huitièmes de finale - Mardi 5 octobre 2021

Mercredi 6 octobre 2021

Aix verra les quarts de finale de la Coupe de la Ligue de handball masculin. Ce mardi soir, à l'occasion des huitièmes de finale de la compétition, le sixième du classement du championnat de France est allé s'imposer dans la salle de Limoges, douzième (34-36). La différence a été faite dès la première période, lorsque les visiteurs sont alors retournés au vestiaire avec une avance de +5 (15-20).pour valider leur ticket pour le prochain tour de cette épreuve, malgré les 9 buts de Igor Zabic. Plus tard dans la soirée, Nantes, cinquième du classement du championnat de France, a également remporté son huitième de finale, dans la salle d'Istres, onzième (27-33).A la pause, les Nantais avaient déjà une courte mais non moins précieuse avance au niveau du tableau d'affichage (16-18). Une avance qui n'a donc eu de cesse d'augmenter lors du second acte, pour finalement atteindre +6 (27-33), grâce notamment à Valero Rivera et ses 7 buts à 88%. Enfin, dans la troisième et dernière rencontre de la soirée,de France. A la pause, les Savoyards avaient alors déjà une large avance (11-16). Les Chambériens, quatrièmes du championnat de France, ont ensuite géré cette avance en seconde période, pour ensuite ne plus être rattrapés (26-28). Dans cette rencontre, Benjamin Richert était en forme, lui qui termine avec un total de 8 buts à 73%.Limoges -: 34-36Istres -: 27-33Saint-Raphaël -: 26-28Créteil - ChartresCesson-Rennes - ToulouseDunkerque - NîmesLes six équipes qualifiées rejoindront le PSG et Montpellier en quarts de finale.