Coupe de la Ligue (H/Barrages) : Cesson-Rennes et Istres dominent les promus

Mise en sommeil la saison passée, la Coupe de la Ligue fait son retour cette saison. Toutefois, seuls les clubs de Liqui Moly StarLigue y prennent part avec le PSG et Montpellier, engagés en Ligue des Champions, qui ne feront leur entrée en lice qu’au stade des quarts de finale. Pour lancer la compétition, un tour de barrages a été organisé ce mardi. Mais cette entame de compétition n’a pas souri aux promus cette saison dans l’élite du handball masculin professionnel. A l’occasion de la réception de Saran, Istres a obtenu son billet pour les huitièmes de finale. Après une entame de match équilibrée, ce sont les Septors qui ont creusé le premier écart grâce à Daniel Mosindi (4 buts sur 7 tirs) et Pierre Laden (4 buts sur 4 tirs) peu après la 10eme minute. Ce n’est qu’en toute fin de première période que trois buts consécutifs de Jakob Mikkelsen (7 buts sur 8 tirs) ont permis à Istres d’égaliser. Au retour sur le parquet, les Provençaux ont immédiatement pris les commandes au tableau d’affichage avec jusqu’à six buts d’avance avec moins de neuf minutes à jouer. Une fin de match en roue libre permet à Istres de s’imposer de trois longueurs (31-28) et de rejoindre Nantes en huitièmes de finale.

Cesson-Rennes facile face à Nancy

Après Saran, c’est Nancy qui a mordu la poussière à l’occasion de ces barrages de la Coupe de la Ligue. En déplacement sur le parquet de Cesson-Rennes, les Lorrains ont très rapidement pris l’eau. Avec seulement quatre buts marqués dans le premier quart d’heure, les coéquipiers de Javier Borragan (7 buts sur 12 tirs) ont vu l’écart prendre d’importantes proportions, les interventions de Miguel Espinha (11 arrêts à 32% d’efficacité) facilitant la tâche des attaquants bretons tels Robin Molinié (9 buts sur 11 tirs), alimentés en munitions par une défense solide. La barre des dix longueurs d’avance a été atteinte avant même la mi-temps grâce à Marco Mengon (2 buts sur 5 tirs). Elvar Asgeirsson (4 buts sur 7 tirs) a immédiatement réagi pour ramener Nancy à neuf longueurs au retour aux vestiaires. L’entame du deuxième acte a vu le jeu s’équilibrer avec les deux formations qui se sont alors rendu coup pour coup. L’écart a oscillé entre neuf et dix buts jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure. Julien Luciani (2 buts sur 2 tirs) et Romain Briffe (1 but sur 4 tirs) ayant permis à Cesson-Rennes d’atteindre les douze buts d’avance. Le score étant acquis, les Bretons ont comme levé le pied dans les dernières minutes pour un succès de dix buts au final (33-23), pour rejoindre Toulouse au tour suivant.



HANDBALL / COUPE DE LA LIGUE (H)

Barrages - Mardi 21 septembre 2021

Istres - Saran : 31-28

Cesson-Rennes - Nancy : 33-23



Huitièmes de finale - Mercredi 6 octobre 2021

20h00 : Istres - Nantes

20h00 : Cesson-Rennes - Toulouse

20h00 : Dunkerque - Nîmes

20h00 : Saint-Raphaël - Chambéry

20h00 : Limoges - Aix

20h00 : Créteil - Chartres



Les six équipes qualifiées rejoindront le PSG et Montpellier en quarts de finale.