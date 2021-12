Coupe de la Ligue (Demi-finales) : Qualification de Nantes aux dépens de Montpellier

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ ! 👏

Après un combat de tous les instants, le "H" s'impose dans le money-time face au MHB et file en finale de la Coupe de la Ligue !!!



OUI MESSIEURS ! 👊👊👊#MHBHBCN #Final4CDL pic.twitter.com/TqZHnJOJCD



— HBCNantes (@HBCNantes) December 18, 2021

Nantes peut remercier Nielsen

HANDBALL - COUPE DE LA LIGUE / FINAL FOUR (A METZ)

Demi-finales - Samedi 18 décembre 2021

Finale - Dimanche 19 décembre 2021

Chambéry connaît le nom de son adversaire en finale. La « Team Chambé », après avoir pris le meilleur sur le PSG dans la première demi-finale de la Coupe de la Ligue, va dévier ce dimanche Nantes. Le « H », au terme d’une rencontre au scenario indécis jusqu’à la dernière seconde. Si Aymeric Minne (3 buts sur 6 tirs) a ouvert le score pour les Nantais, ce sont bien les Héraultais qui ont fait la course en tête tout au long du premier acte, avec Yanis Lenne (6 buts sur 6 tirs). qui a immédiatement répondu pour que le MHB prenne l’avantage. L’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé deux buts pendant les 25 premières minutes de la rencontre, la donne a changé quand Benjamin Bataille (1 but sur 6 tirs) a donné trois longueurs d’avance au club montpelliérain. Toutefois, Thibaud Briet (1 but sur 3 tirs) puis David Balaguer (5 buts sur 8 tirs) ont permis au « H » de revenir à une longueur au moment de retrouver les vestiaires des Arènes de Metz, qui accueille le Final Four de la Coupe de la Ligue. Au retour sur le parquet, Emil Nielsen (17 arrêts à 43% d’efficacité) a démarré son entreprise de démolition du moral de l’attaque montpelliéraine.Le gardien danois, grâce à deux arrêts coup sur coup, a offert deux munitions à Valero Rivera (8 buts sur 11 tirs). L’Espagnol n’a pas hésité face à Marin Sego (7 arrêts à 26% d’efficacité) pour remettre les deux équipes à égalité avant de permettre au « H » de passer devant pour la première fois depuis l’ouverture du score en début de match. Dès lors, les deux équipes se sont rendu coup pour coup avec Montpellier qui, là-encore n’a pas pu prendre plus de deux buts d’avance. A un peu plus d’un quart d’heure du terme de la rencontre, en l’espace de 90 secondes, Nantes a infligé un 3-0 au MHB grâce à Théo Monar (2 buts sur 2 tirs) et Kiril Lazarov (2 buts sur 6 tirs) pour repasser en tête. Un ascendant qui s’est toutefois vite éteint en raison des trop nombreuses pertes de balles nantaises. A trois minutes du buzzer, Veron Nacinovic (1 but sur 1 tir) a donné une nouvelle fois deux longueurs d’avance à Montpellier. Emil Nielsen est alors devenu infranchissable. Après un dernier but de Kiril Lazarov, le MHB a eu l’opportunité d’arracher la prolongation mais Diego Simonet (0 buts sur 1 tir) a alors perdu le ballon. Nantes s’impose par la plus petite des marges (26-27) et disputera sa quatrième finale avec, en vue, un deuxième titre après celui de 2015.PSG Handball -: 28-29Montpellier -: 26-27Chambéry - Nantes