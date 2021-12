Coupe de la Ligue (Demi-finales) : Le PSG tombe face à Chambéry

ILS L'ONT FAAAAAAAAAIT !!!!!

— Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) December 18, 2021

Chambéry n’a pas craqué en fin de match

HANDBALL - COUPE DE LA LIGUE / FINAL FOUR (A METZ)

Demi-finales - Samedi 18 décembre 2021

Finale - Dimanche 19 décembre 2021

Chambéry a réalisé un véritable exploit. Sur le parquet des Arènes de Metz en demi-finale de la Coupe de la Ligue, le club savoyard a pris le meilleur sur le PSG Handball, qui était invaincu sur la scène nationale depuis le début de la saison. Une rencontre que le club de la Capitale n’a pas abordé dans les meilleures conditions avec trois joueurs, dont le gardien Yann Genty, qui ont été écartés à quelques heures du match en raison d’un test positif au coronavirus. Les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont pris un bon départ avec une avance de trois buts au bout de seulement sept minutes grâce à Nikola Karabatic (2 buts sur 5 tirs) et Ferran Solé Sala (3 buts sur 3 tirs). Toutefois, au quart d’heure de jeu, les joueurs de la Capitale ont connu un trou d’air avec Arthur Anquetil (3 buts sur 4 tirs), Iosu Goni Leoz (4 buts sur 6 tirs) et Antoine Tissot (4 buts sur 4 tirs) qui ont ramené la « Team Chambé » à hauteur du leader invaincu de Liqui Moly StarLigue. La tendance s’est alors inversée et ce sont les Savoyards qui ont conclu le premier acte avec une marge de trois buts.Au retour sur le parquet de Metz, les Chambériens n’ont pas changé leur plan de jeu. Profitant de maladresses parisiennes et des interventions de Nikola Portner (10 arrêts à 28% d’efficacité), les joueurs d’Erick Mathé ont confirmé leur ascendant sur le PSG avec une marge maximale de six buts atteinte à la 36eme minute. Mais, face à une équipe comme celle du club de la Capitale, il ne faut jamais s’arrêter de jouer. Vincent Gérard (11 arrêts à 30% d’efficacité) réalisant les interventions qu’il fallait, notamment sur un jet de sept mètres de Jean-Loup Faustin (1 but sur 3 tirs) et les Savoyards manquant trop souvent la cible, les Parisiens ont grignoté petit-à-petit leur retard sous l’impulsion de Mikkel Hansen (7 buts sur 10 tirs) pour égaliser à l’orée des dix dernières minutes grâce à Sadou Ntanzi (4 buts sur 5 tirs). Mais, au lieu de craquer, les Chambériens ont continué à déployer leur jeu et ont immédiatement repris les commandes au score pour ne plus lâcher jusqu’au but décisif d’Alexandre Tritta (5 buts sur 6 tirs). Le PSG a eu les opportunités pour revenir mais Sadou Ntanzi a vu son tir être contré avant que Nikola Karabatic ne perde un ballon décisif. Chambéry s’impose d’un but (28-29) et défiera Nantes ou Montpellier ce dimanche en finale.PSG Handball -: 28-29Montpellier - NantesChambéry - Montpellier ou Nantes