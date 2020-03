Coupe de France : L’édition 2019-20 annulée

Chambéry et Metz n’auront pas de successeurs en 2020 ! La Coupe de France masculine et féminine de handball 2019-2020 a en effet été annulée ce mardi par la Fédération française en raison de la pandémie de coronavirus. Chez les hommes, les demi-finales devaient voir s'opposer Nantes et Chartres, et le PSG et Montpellier le week-end du 4-5 avril, et chez les femmes, les demi-finales devaient opposer Paris 92 à Chambray le 18 avril, et Metz à Brest à une date indéterminée. Les deux finales devaient se dérouler à Aix-en-Provence le 16 mai. Aucun titre chez les amateurs mais des montées-descentes

Par ailleurs, la Fédération française a également décidé d’arrêter tous les championnats amateurs. « Aucun titre de champion de France, champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020. Afin de tendre au mieux vers une équité sportive pour l’ensemble des championnats nationaux, régionaux et départementaux, le Bureau Directeur a décidé qu’il n’y aurait pas d’année blanche et que les classements sont arrêtés à date », écrit la FFHB dans son communiqué. Rappelons que les championnats masculin et féminin professionnels, la Lidl Starligue, la Proligue et la Ligue Butagaz Energie, sont quant à eux géré par la Ligue nationale de handball et la Ligue féminine de handball, qui prendront une décision en temps voulus sur la suite à donner à cette saison.