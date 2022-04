Coupe de France (H/Quarts) : Toulouse et Chartres en demies

COUPE DE FRANCE (H)

Quarts de finale - Mercredi 20 avril 2022

Jeudi 21 avril 2022

Les deux équipes évoluant à domicile se sont qualifiées ce mercredi lors des deux premiers quarts de finale de la Coupe de France de handball masculin. A commencer par Toulouse, qui s'est imposé 36-32 contre St-Raphaël en faisant la différence en deuxième mi-temps après avoir été mené d'un but à la pause (17-18). Nemanja Ilic a grandement contribué à ce succès, en marquant 8 buts, alors que les 9 buts de Johannes Marescot n'ont pas suffi aux Varois. Dans l'autre quart de la soirée, Chartres s'est offert Chambéry, une équipe pourtant mieux classée en Liqui Moly Starligue, sur le score de 26-25. Sergiy Onufriyenko termine avec 6 buts pour les joueurs de Chartres et Benjamin Richert avec 5 pour les Savoyards. Les deux derniers quarts auront lieu jeudi, avec notamment le choc très attendu entre le PSG et Montpellier.- St-Raphaël : 36-32- Chambéry : 26-25Nantes - AixPSG - Montpellier