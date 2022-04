Coupe de France (H/Quarts de finale) : Le PSG et Nantes complètent le dernier carré

April 21, 2022 23:00 Ce jeudi soir, dans le cadre de la suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France de handball masculin, le PSG et Nantes ont gagné, respectivement contre Montpellier (41-24) et face à Aix (32-27).