Coupe de France (H/8emes de finale) : Qualification assurée pour Aix, Chartres, Dunkerque et Montpellier

Dunkerque reste en lice

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Vendredi 31 janvier 2020

Samedi 1er février 2020

Dimanche 2 février 2020

La hiérarchie a été respectée à Montpellier. Au lendemain de la qualification du PSG Handball, de Créteil et d’Ivry, le MHB a rejoint les quarts de finale de la Coupe de France au terme d’une rencontre à sens unique face à Sélestat. Les Alsaciens, emmenés par Julien da Silva, Thomas Capella et Nicolas Schneider (3 buts chacun), ont donné le change aux champions d’Europe 2018 pendant les cinq premières minutes avant de voir les Héraultais creuser inexorablement l’écart pour mener de neuf buts à la mi-temps. Les coéquipiers d’Hugo Descat et Melvyn Richardson (5 buts chacun) mais également d’un Kévin Bonnefoi inspiré dans le but (17 arrêts sur 29 tirs, 58,62% d’efficacité) n’ont pas baissé de rythme dans la deuxième partie du match, au grand bonheur des supporters montpelliérains massés à René-Bougnol, pour s’imposer au final avec une marge de 21 buts (36-15). Ancien joueur de Montpellier, Michaël Guigou a dit « au revoir » à la Coupe de France avec Nîmes. Les Gardois, en déplacement sur le parquet d’Aix, ont été éliminés aux tirs au but au terme d’un match spectaculaire. Mais, après un tir sur le poteau de l’international français, Wesley Pardin a fait des miracles en arrêtant les tentatives d’O’Brien Nyateu et de Romain Tesio pour offrir la qualification aux Aixois (26-26, 3-1 tab).Dans un duel digne du bas de tableau de Lidl Starligue, Tremblay et Chartres n’ont jamais rien lâché. Pendant l’essentiel de la rencontre, l’écart n’a jamais dépassé deux buts mais, sous l’impulsion de Sergey Kudinov et Morten Vium (8 buts chacun), les Chartrains ont fait la différence pour s’imposer de trois buts en terre tremblaysienne (30-33). Dunkerque, finaliste de la dernière édition face à Chambéry, sera bien au rendez-vous des quarts de finale. En déplacement sur le parquet de Saint-Raphaël, le coéquipiers de Tom Pelayo (5 buts sur 8 tirs) n’ont pas attendu plus de dix minutes pour faire le premier break avec trois buts d’avance mais, accrocheurs, les Raphaëlois ont su revenir à hauteur mais les coéquipiers de Raphaël Caucheteux (8 buts sur 10 tirs) ont cédé une nouvelle fois pour compter jusqu’à quatre buts de retard mais seulement deux à la mi-temps. Les joueurs de Joël da Silva ont une nouvelle fois recollé à 20 minutes du terme de la rencontre mais les Dunkerquois ont confirmé leur ascendant et définitivement assommé leurs adversaires pour s’imposer de quatre buts (27-31) et croire à un deuxième titre en Coupe de France après celui de 2011.Cherbourg (PL) -: 22-33- Billère (PL) : 33-20Gazélec Ajaccio (N1) -: 25-39- Nîmes (LSL) : 26-26 (3-1 tab)- Sélestat (PL) : 36-15Tremblay (LSL) -: 30-33Saint-Raphaël (LSL) -: 27-31Nantes (LSL) - Chambéry (LSL)