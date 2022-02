Coupe de France (H/3eme tour) : Limoges s'arrache, Saran tombe à Dijon

Tremblay craque sur la fin

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 3EME TOUR

Vendredi 17 décembre 2021

Mardi 1er février 2022

Mardi 8 février 2022

Mercredi 9 février 2022

Une équipe de Liqui Moly Starligue de moins en Coupe de France ! Saran, actuel avant-dernier du championnat de France, s'est incliné 29-28 à Dijon, actuel deuxième de Proligue. Les Dijonnais ont pourtant mal débuté le match et ont été menés de la première à la douzième minute (7-8), puis ils ont égalisé (8-8), avant de prendre les commandes pour la première fois du match à la 25eme (13-12) et de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance (17-15). En deuxième période, Saran a profité d'un 3-0 pour mener 20-21 (43eme), puis les deux équipes se sont tenues jusqu'à 23-23 (48eme)Les 5 buts d'Antoine Blanc et Hadrien Ramond n'ont en revanche pas suffi aux joueurs du Loiret, qui vont pouvoir se concentrer sur la lutte pour le maintien.Dans l'autre match de la soirée, la logique a été respectée avec la victoire de Limoges, quatorzième de Starligue à Tremblay, quatrième de Proligue : 31-36. Les Limougeauds ont mené de la première à la 40eme minute : 3-6 à la 10eme, 8-13 à la 20eme, 13-18 à la mi-temps et 19-21 à la 40eme. Mais ils se sont ensuite fait peur lorsque Tremblay est revenu à 21-21 (42eme) puis a mené jusqu'à 27-26 (49eme).Malgré les 6 buts de Marko Matijasevic et de Marouane Chouiref, Tremblay n'ira pas plus loin dans cette Coupe de France 2021-22, alors que Limoges, porté par les 9 buts de Dragan Gajic, verra le quatrième tour en mai. Un tour qui verra l'entrée en lice des clubs ayant terminé entre la 3eme et la 8eme place de Starligue l'an passé.Istres (LMS) -: 30-35Tremblay (PL) -: 31-36- Saran (LMS) : 29-28Sélestat (PL) - Dunkerque (LMS)Créteil (LMS) - Chartres (LMS)Cavigal Nice (PL) - Nancy (LMS)