Coupe de France (H/3eme tour) : Chartres qualifié, Dunkerque passe aux tirs au but

Dunkerque a lutté

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 3EME TOUR

Vendredi 17 décembre 2021

Mardi 1er février 2022

Mardi 8 février 2022

Mercredi 9 février 2022

Chartres s'est arraché. Ce mardi soir, le club, qui occupe actuellement la dixième place du classement de la Liqui Moly Starligue, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de handball masculin, en disposant de Créteil, qui occupe actuellement la onzième place du classement de la Liqui Moly Starligue, à l'extérieur (34-35). Pourtant, à la pause, un petit écart était alors déjà effectué en faveur des visiteurs. Un écart de +3 (17-20).qui ont inscrit un total de 17 buts supplémentaires, contre quinze pour leur adversaire d'un soir. Résultat, un écart final de +1 mais en faveur de Chartres, qui s'est notamment appuyé sur Gaël Tribillon et ses six buts à 86% de réussite. Actuellement mal en point dans l'élite, avec une seule petite victoire lors de ses dix dernières rencontres, Créteil sort donc de la Coupe de France, après avoir déjà été sorti de la Coupe de la Ligue, au mois de novembre dernier. De son côté, avec également des résultats en dents de scie en championnat, Chartres s'offre donc une bouffée d'air frais.Dunkerque sera également des huitièmes de finale de cette Coupe de France de handball masculin, mais ce fut bien plus compliqué. En effet, ce mardi soir, le club, qui occupe actuellement la treizième place du classement de la Liqui Moly Starligue, a dû s'employer, jusqu'aux tirs au but (34-35), pour sortir, à l'extérieur, le club alsacien de Selestat, classé à la cinquième place de la deuxième division. Durant toute la rencontre, les débats ont donc été serrés.Avant donc d'être imité par son adversaire d'un soir, lors du second acte (13-12, +1). Finalement, ce sont bel et bien les Dunkerquois qui ont eu le dernier mot, non sans difficulté, guidés surtout par Kornél Nagy et ses neuf buts à 100% de réussite.Istres (LMS) -: 30-35Tremblay (PL) -: 31-36- Saran (LMS) : 29-28Sélestat (PL) -: 34-35 après tabCréteil (LMS) -: 34-35Cavigal Nice (PL) - Nancy (LMS)