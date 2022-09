Coupe de France (H/16emes de finale) : Aucun échec pour les clubs de l'élite

60’ : C’est terminé ! Paris s’impose et poursuit son parcours en Coupe de France ! Plus d’infos à venir ! #STRPSG pic.twitter.com/LSnSWpqMKB

Limoges contraint de patienter



Suite à la vigilance rouge déclenchée pour pluie diluvienne et inondation, la préfecture de l'Hérault a procédé à la réquisition de la salle Henri Ferrari de Frontignan.



Mardi 6 septembre 2022

Reporté à une date ultérieure

Les clubs de l’élite n’ont pas manqué la marche. Alors que la saison hexagonale a été lancée par la victoire de Nantes face au PSG lors du Trophée des Champions, la rentrée a sonné pour les autres clubs de Liqui Moly StarLigue mais également ceux de ProLigue à l’occasion des 16emes de finale de la Coupe de France. En déplacement à Strasbourg, le club de la Capitale n’a pas fait dans le détail après cinq premières minutes accrochées (22-36). Les Nantais, de leur côté, n’ont pas connu plus de difficultés lors de leur voyage à Tremblay (24-36). A Sarrebourg, Aix a dû faire face à un peu plus de résistance avant de faire la différence (26-33). Mais la palme de la marge la plus large revient à Montpellier, qui s’impose avec 17 buts d’écart sur le parquet de Valence (20-37). Chambéry, qui a déjà deux matchs de compétition officielle dans les jambes, a eu plus de mal à Dijon (27-31), mais sera également au rendez-vous. Sur le terrain de Caen, Nîmes a bien lancé sa saison (29-40).Toulouse, pour sa part, a fini par avoir le dernier mot à Pontault-Combault (26-33), tout comme Saint-Raphaël face à Billière (26-36). Cesson-Rennes a joué à se faire peur sur le terrain de Besançon avant de s’imposer d’une courte marge (30-32) mais c’est le promu Sélestat qui a eu le plus chaud avec une victoire d’un seul but face à Nancy, relégué la saison passée (26-27). Après une saison passée compliquée, Dunkerque démarre la nouvelle par un beau succès à Bordeaux (30-38) alors que Créteil a dominé Villeurbanne (28-34). Chartres, devant son public, a pris la mesure de Massy (38-33) quand, dans le même temps, Istres est allé s’imposer à Saran (21-27). Enfin, Ivry n’a fait qu’une bouchée de Cherbourg (34-19). Initialement prévue ce mardi, la rencontre en Frontignan et Limoges a été reportée à une date ultérieure en raison d’une alerte rouge pluie et inondation sur l’Hérault.Tremblay (PL) -: 24-36Saran (PL) -: 21-27- Cherbourg (PL) : 34-19Dijon (PL) -: 27-31- Massy (PL) : 38-33Bordeaux (PL) -: 30-38Sarrebourg (PL) -: 26-33Villeurbanne (PL) -: 28-34Valence (PL) -: 20-37Billère (PL) -: 26-36Strasbourg (PL) -: 22-36Nancy (PL) -: 26-27Caen (PL) -: 29-40Besançon (PL) -: 30-32Pontault-Combault (PL) -: 26-33Frontignan (PL) - Limoges (LMS)