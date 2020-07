Coupe de France (H) : Un seule match disputé la saison prochaine ?

La crise sanitaire liée au coronavirus bouleverse les calendriers sportifs. Celui du handball tant national qu’international ne fait pas exception. Alors que l’EHF a annulé le Final Four de la Ligue des Champions féminine ainsi que la conclusion de ses autres compétitions de clubs à l’exception du Final Four de la Ligue des Champions masculine reporté à la fin de l’année à Cologne, la saison nationale française a été stoppée net en avril dernier. A cela s’ajoute le report au mois de mars 2021 du Tournoi de Qualification Olympique que l’équipe de France masculine devait disputer à l’Accor Arena de Bercy, décidé à la suite du report des Jeux de Tokyo à l’été 2021. Une des compétitions touchées par la crise sanitaire a été la Coupe de France dont l’édition 2019-2020 n’a pas pu se conclure comme initialement prévu, avec des finales délocalisées à l’Arena d’Aix.

Seulement la finale en mai 2021 ?

Face à un calendrier surchargé pour les internationaux et une reprise tardive des compétitions, la Ligue Nationale de handball (LNH) a déjà réagi en annulant pour la saison 2020-2021 la Coupe de la Ligue mais également le Trophée des Champions, qui avait déjà été réduit la saison dernière à un seul match entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de la Ligue au lieu d’un Final Four avec le champion, les vainqueurs des deux coupes nationales et la meilleure équipe de Lidl Starligue. La Fédération Française de handball (FFHB) serait également prête à remodeler en profondeur la Coupe de France masculine la saison prochaine. Le format que la LNH préconiserait selon le quotidien L’Equipe serait pour le moins radical. En effet, la Coupe de France masculine 2020-2021 serait réduite à sa seule finale programmée le 15 mai 2021 dans la Capitale. Une finale qui pourrait alors être disputée par les deux premiers de Lidl Starligue à une échéance fixée avant le début de la saison. Une décision radicale qui pourrait remettre en cause l’existence même de la Coupe de France à l’avenir dans un contexte d’une élite élargie à seize formations dès la saison prochaine.