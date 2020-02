Coupe de France (H) : Les quarts sont connus

Les grosses équipes de Starligue ont plutôt été épargnées lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France masculine de handball. Le PSG, large leader du championnat, et vainqueur du trophée en 2014, 2015 et 2018, recevra Dunkerque (8eme de Starligue), finaliste de la dernière édition, le 7 ou le 8 mars. Nantes, dauphin du club parisien et vainqueur de la Coupe de France en 2017, recevra Ivry, douzième du championnat. Montpellier, quatrième et recordman des victoires en Coupe de France (13 trophées entre 1999 et 2016), ira chez la lanterne rouge, Créteil. Enfin, Aix (6eme) recevra Chartres (11eme). Les Aixois seront plus motivés que jamais, car on a appris à l’occasion de ce tirage au sort des quarts de finale que la finale se déroulera dans leur Arena, le 16 mai prochain.