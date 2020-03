Coupe de France (H) : Du lourd dans le dernier carré !

Finaliste de la dernière Coupe de France contre Chambéry, Dunkerque ne revivra pas la même aventure cette saison. Le club nordiste est en effet logiquement tombé en quarts de finale contre le PSG. Le leader du championnat, à domicile, n’a jamais tremblé et s’est imposé 32-21 (16-12, mt) en menant de bout en bout, grâce notamment aux 6 buts de Mikkel Hansen (5 buts pour Haniel Inoue Langaro côté USDK). Pour Nantes, le dauphin du club parisien en Starligue, ce fut également une promenade de santé, contre Ivry (12eme). Le H l’a emporté 43-26 (24-12, mt) dans un match à sens unique, avec notamment 7 buts de Sebastian Augustinussen (8 pour Antonin Mohamed côté Ivry).

Montpellier s'est fait peur

Pour Montpellier, la qualification fut en revanche bien plus difficile à obtenir. Sur le terrain de Créteil, lanterne rouge de Starligue, le club recordman des victoires en Coupe de France (13 trophées) a eu besoin des tirs pour s’imposer (32-31). Le MHB menait pourtant 18-10 à la mi-temps, mais a connu un gros coup de mou dans le money time, qui a permis aux Cristoliens d’égaliser à 28-28 à la dernière minute après un 4-0. Montpellier a remporté la séance de tirs au but 4-3 et sera bien dans le dernier carré ! Hugo Descat a inscrit 10 buts pour le MHB et Valentin Aman et Boiba Sissoko 7 pour l’USC. Les demi-finales auront lieu le mois prochain, et la finale le 16 mai à Aix.



COUPE DE FRANCE (H)

Quarts de finale - Samedi 7 mars 2020

Aix - Chartres : 30-32 tab



Dimanche 8 mars 2020

Nantes - Ivry : 43-26

Créteil - Montpellier : 31-32 tab

PSG - Dunkerque : 32-21