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Handball

Coupe de France (H) : Ajaccio crée l'exploit

La première surprise de ces 16emes de finale de la Coupe de France est venue de Corse, où le GFC Ajaccio (N1) a créé l'exploit samedi (37-30) face à Istres.

COUPE DE FRANCE (H)/ 16EMES DE FINALE
Vendredi 6 décembre 2019
Limoges (Proligue) - Chartres (Starligue) : 24-39
Vernouillet (N1) - Ivry (Starligue) : 25-31
Mulhouse (N1) - Tremblay (Starligue) : 27-45
Saran (Proligue) - Créteil (Starligue) : 28-31
Besançon (Proligue) - Aix (Starligue) : 27-30

Samedi 7 décembre 2019
Dijon (Proligue) - Nîmes (Starligue) : 25-32
Ajaccio (N1) - Istres (Starligue) : 37-30
Frontignan (N1) - Saint-Raphaël (Starligue) : 26-36
Sarrebourg (N1) - Dunkerque (Starligue) : 29-32

Dimanche 8 décembre 2019
16h00 : Angers (N1) - Nantes (Starligue)
16h00 : Cherbourg (Proligue) - Toulouse (Starligue)
16h00 : Caen - Billère (Proligue)
16h00 : Elite Val d'Oise (N1) - Sélestat (D2)
16h00 : Lyon Caluire (N1) - Chambéry (Starligue)
16h00 : Annecy (N1) - Montpellier (Starligue)
17h00 : Pontault-Combault (Proligue) - PSG (Starligue)
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