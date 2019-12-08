Coupe de France (H) : Ajaccio crée l'exploit

COUPE DE FRANCE (H)/ 16EMES DE FINALE
Vendredi 6 décembre 2019
Limoges (Proligue) - Chartres (Starligue) : 24-39
Vernouillet (N1) - Ivry (Starligue) : 25-31
Mulhouse (N1) - Tremblay (Starligue) : 27-45
Saran (Proligue) - Créteil (Starligue) : 28-31
Besançon (Proligue) - Aix (Starligue) : 27-30
Samedi 7 décembre 2019
Dijon (Proligue) - Nîmes (Starligue) : 25-32
Ajaccio (N1) - Istres (Starligue) : 37-30
Frontignan (N1) - Saint-Raphaël (Starligue) : 26-36
Sarrebourg (N1) - Dunkerque (Starligue) : 29-32
Dimanche 8 décembre 2019
16h00 : Angers (N1) - Nantes (Starligue)
16h00 : Cherbourg (Proligue) - Toulouse (Starligue)
16h00 : Caen - Billère (Proligue)
16h00 : Elite Val d'Oise (N1) - Sélestat (D2)
16h00 : Lyon Caluire (N1) - Chambéry (Starligue)
16h00 : Annecy (N1) - Montpellier (Starligue)
17h00 : Pontault-Combault (Proligue) - PSG (Starligue)
Vendredi 6 décembre 2019
Limoges (Proligue) - Chartres (Starligue) : 24-39
Vernouillet (N1) - Ivry (Starligue) : 25-31
Mulhouse (N1) - Tremblay (Starligue) : 27-45
Saran (Proligue) - Créteil (Starligue) : 28-31
Besançon (Proligue) - Aix (Starligue) : 27-30
Samedi 7 décembre 2019
Dijon (Proligue) - Nîmes (Starligue) : 25-32
Ajaccio (N1) - Istres (Starligue) : 37-30
Frontignan (N1) - Saint-Raphaël (Starligue) : 26-36
Sarrebourg (N1) - Dunkerque (Starligue) : 29-32
Dimanche 8 décembre 2019
16h00 : Angers (N1) - Nantes (Starligue)
16h00 : Cherbourg (Proligue) - Toulouse (Starligue)
16h00 : Caen - Billère (Proligue)
16h00 : Elite Val d'Oise (N1) - Sélestat (D2)
16h00 : Lyon Caluire (N1) - Chambéry (Starligue)
16h00 : Annecy (N1) - Montpellier (Starligue)
17h00 : Pontault-Combault (Proligue) - PSG (Starligue)