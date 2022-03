Coupe de France (F/Quarts de finale) : Une revanche entre le PSG et Montpellier et une affiche Nantes-Aix au programme

Le tirage complet des 1/4 de finale nationale masculine de la Coupe de France 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/RamHmHTHcu

Nantes-Aix, autre belle affiche des quarts de finale

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Jeudi 21 avril 2022

Le sort n’a pas été favorable à Montpellier et au PSG Handball. Ce vendredi, dans les salons de la Maison du Handball, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France masculine de handball a été effectué et a réservé de belles affiches. Exemptés des tours précédents en raison de leur présence en Ligue des Champions dans le but d’alléger leur calendrier déjà très chargé, le club parisien et son homologue héraultais vont se retrouver sur le parquet du Stade Pierre-de-Coubertin. En effet, le leader invaincu de Liqui Moly StarLigue, qui devra se passer des services de Mikkel Hansen recevra le MHB avec comme enjeu une place dans le dernier carré à l’occasion d’un match qui sera une revanche de la finale de la saison passée, qui avait vu le club de la Capitale s’imposer à Créteil en mai dernier (30-26).Au-delà de ce PSG-Montpellier, les quarts de finale de la Coupe de France proposeront une autre affiche de standing. Dauphin du club parisien au classement de la Liqui Moly StarLigue, Nantes recevra son premier poursuivant en championnat, Aix. Après son succès étriqué à Nancy en huitièmes de finale, Chambéry devra une nouvelle fois se déplacer pour aller chercher son billet pour le dernier carré. Les Savoyards iront à Chartres dans le cadre de ces quarts de finale, des Chartrains qui n’avaient pas été tendres avec Limoges au tour précédent. Toulouse, après avoir dominé Dijon en quarts de finale, recevra une nouvelle fois avec Saint-Raphaël qui fera le déplacement en Haute-Garonne. Des rencontres qui auront lieu le jeudi 21 avril prochain alors que les demi-finales sont programmées pour les 14 et 15 mai avec la finale prévue le 11 juin à l’Accor Arena de Paris-Bercy.Chartres (LMS) - Chambéry (LMS)PSG Handball (LMS) - Montpellier (LMS)Toulouse (LMS) - Saint-Raphaël (LMS)Nantes (LMS) - Aix (LMS)