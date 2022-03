Coupe de France (F/Quarts de finale) : Fleury et Chambray qualifiés sur le terrain

Nantes ne remportera pas de trophée cette saison. Après leur élimination en Ligue Européenne, les Neptunes s’arrêtent aux portes du dernier carré de la Coupe de France. A l’occasion de la réception de Chambray en quarts de finale, les joueuses de Mathieu Lanfranchi se sont inclinées par la plus petite des marges. Emmené par Ida Lagerbon (8 buts sur 14 tirs), Chambray a très tôt fait la course en tête avant de voir les Nantaises recoller peu avant le quart d’heure de jeu. Avec un but d’avance à la mi-temps, les joueuses de Touraine ont tenu bon pendant les dix premières minutes du deuxième acte puis ont creusé un écart de quatre longueurs qui ne s’est pas avéré suffisant pour éliminer tout suspense, les coéquipières de Nathalie Hagman (7 buts sur 8 tirs) égalisant à l’entame des dix dernières minutes. Toutefois, l’écart de deux buts construit ensuite par Chambray a été parfaitement défendu, les joueuses de Jérôme Delarue s’imposant d’une longueur (28-29).

Fleury reste en course

Lanterne rouge de Ligue Butagaz Energie, Fleury s’est également invité dans le dernier carré de la Coupe de France. Pour cela, les joueuses du Loiret ont arraché au bout du suspense leur qualification sur le parquet de Paris 92. Une rencontre qui, dès les premiers instants, a été un bras de fer. En effet, il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Kaba Gassama Cissokho (2 buts sur 5 tirs) offrir deux buts d’avance à Fleury. Un écart qui a ensuite gonflé pour attendre huit longueurs à sept minutes de la pause. En toute fin de premier acte, Nadia Offendal (9 buts sur 16 tirs) et Déborah Lassource (3 buts sur 5 tirs) ont ramené Paris 92 à quatre buts. Haussant le ton dès l’entame de la deuxième période, Fleury a repris huit buts d’avance mais, progressivement, les Franciliennes sont revenues pour égaliser à un peu plus de cinq minutes du terme de la rencontre. Les deux formations se sont alors rendu coup pour coup et Laura Flippes (7 buts sur 8 tirs) a arraché la séance de tirs au but à deux secondes du buzzer. Seule Marie-Hélène Sajka a échoué dans son duel avec Justicia Toubissa Elbeco, qui offre la qualification à Fleury (29-29, 5-6 tab).

Besançon et Metz qualifiés sur tapis vert

Seuls deux des quatre matchs programmés ce mercredi ont finalement eu lieu. En effet, deux équipes ont préféré déclarer forfait en amont des rencontres. Dès le 15 février dernier, les dirigeants de Brest ont confirmé à la Fédération Française de handball qu’ils n’allaient pas s’aligner face à Besançon lors des quarts de finale de la Coupe de France. Une décision justifiée par un calendrier très encombré qui ne permettait pas de reprogrammer le match face à Nice à une autre date que le 13 avril, soit la même que les demi-finales. Toulon, de son côté, a renoncé à son déplacement sur le parquet de Metz. Mettant en avant le fait que « seules onze joueuses sous contrat professionnel ou sous convention de formation sont à disposition de l'entraîneur Stéphane Plantin pour ce match », le club varois a préféré « préserver l'intégrité physique de ces onze joueuses disponibles pour assurer la suite de la saison ». Sur tapis vert, Besançon et Metz se sont qualifiés pour le dernier carré.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Mercredi 16 mars 2022

Brest (LBE) - Besançon (LBE) : 0-20 (forfait)

Metz (LBE) - Toulon (LBE) : 20-0 (forfait)

Nantes (LBE) - Chambray (LBE) : 28-29

Paris 92 (LBE) - Fleury (LBE) : 29-29 (5-6 tab)