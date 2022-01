Coupe de France (F/Huitièmes de finale) : Toulon passe sans jouer, Fleury a pris le meilleur sur Bourg-de-Péage

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 - 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 pic.twitter.com/mT4edlig3Z

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Samedi 15 janvier 2022

Le plateau des quarts de finale de la Coupe de France est complet. Alors que les six clubs engagés en Coupes d’Europe, c’est-à-dire Brest, Metz, Paris 92, Chambray, Besançon et Nantes, étaient déjà assurés d’en être, les deux derniers billets ont été distribués ce samedi. Après avoir signé ce mercredi sa première victoire de la saison en Ligue Butagaz Energie, Fleury a poursuivi son parcours en Coupe de France aux dépens de Bourg-de-Péage. Sous l’impulsion de Maëlle Faynel (5 buts sur 6 tirs), les Drômoises ont nettement dominé la première période, avec une avance allant jusqu’à neuf buts. Toutefois, dans la deuxième moitié du match, Fleury a retrouvé son jeu. Eyatne Rizo Gomez (7 buts sur 7 tirs) a mené les joueuses du Loiret, qui ont égalisé à un peu plus de 20 minutes de la fin de la rencontre après n’avoir laissé qu’un but en huit minutes à Bourg-de-Péage.Parvenant à prendre trois buts d’avance à un peu plus de sept minutes du terme de la rencontre, Fleury pensait pouvoir gérer mais Sofia Yessouf (5 buts sur 7 tirs) a égalisé à treize secondes du buzzer. Sur la dernière action, Emmanuelle Thobor (4 buts sur 5 tirs) arrache la victoire et le billet pour les quarts de finale pour Fleury (26-27). Le deuxième match comptant pour les huitièmes de finale, devant opposer ce samedi Mérignac à Toulon, n’a pas eu lieu. Comme annoncé ce jeudi au travers d’un communiqué, le club girondin n’a pas pris part à la rencontre, ayant décidé de « préserver l’intégrité physique des joueuses » alors que son effectif est « plus que diminué ». Les Toulonnaises se qualifient ainsi sans jouer et disputeront les quarts de finale de la Coupe de France.Bourg-de-Péage (LBE) -: 26-27Mérignac (LBE) -: 0-20Mérignac a déclaré forfait pour sa rencontre. Fleury et Toulon rejoignent en quarts de finale les six équipes qualifiées dans les compétitions européennes.