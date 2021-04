Coupe de France (F/Demi-finales) : Première finale pour Nantes

Nantes sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. Les joueuses de Guillaume Saurina ont décroché leur ticket pour la rencontre qui, exceptionnellement, aura lieu à Créteil le 15 mai prochain aux dépens de Nice. Si les Nantaises ont pris l’avantage au score dès les premiers instants de la rencontre, les coéquipières de Dyenaba Sylla (7 buts sur 8 tirs) ne se sont pas mises à l’abri, restant sous la menace d’une équipe azuréenne qui a pu passer quelques instants devant au tableau d’affichage mais sans faire la différence, Gordana Mitrovic (3 buts sur 5 tirs) égalisant pour Nantes à six secondes de la mi-temps. Une pause qui a fait du bien aux joueuses de Loire-Atlantique qui, si elles ont laissé à la Niçoise Noémie Lachaud (3 buts sur 5 tirs) l’honneur de débloquer le compteur en deuxième mi-temps, ont pris le contrôle des opérations à un peu plus d’un quart d’heure de la fin de la rencontre, avec trois buts d’avance grâce à Camille Ayglon-Saurina (5 buts sur 7 tirs). Dès lors, Nantes n’a plus lâché la bride face aux coéquipières de Marie Prouvensier (6 buts sur 7 tirs), marquant quatre des six derniers buts de la rencontre pour s’imposer au terme des 60 minutes de six longueurs (33-27).



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / DEMI-FINALES

Samedi 24 avril 2021

Nantes (LBE) - Nice (LBE) : 33-27

20h00 : Metz (LBE) - Brest (LBE)



FINALE

Samedi 15 mai 2021 (au Palais des Sports Robert-Oubron de Créteil)

Nantes (LBE) - Metz (LBE) ou Brest (LBE)