Coupe de France (F/Demi-finales) : Metz et Besançon s'affronteront en finale

Metz est plus que jamais en lice pour un triplé. Déjà assurées de participer au Final Four de la Ligue des Champions et bien partie pour jouer la finale de la Ligue Butagaz Energie, les Dragonnes sont également attendues le 11 juin prochain à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Les joueuses de Manu Mayonnade se sont qualifiées pour la 16eme finale de Coupe de France de l’histoire du club mosellan. Méline Nocandy (3 buts sur 4 tirs) a mis Metz sur la bonne trajectoire dès les premiers instants de la rencontre. Toutefois, Paula Valdivia (3 buts sur 4 tirs) a permis à Chambray de faire de la résistance pour un temps. Inexorablement, les Dragonnes ont creusé l’écart pour flirter avec la barre des dix longueurs à la mi-temps. Une tendance que les coéquipières de Sarah Bouktit (8 buts sur 8 tirs) n’ont pas infirmé au retour sur le parquet des Arènes. Chambray a pu compter sur Alexandra Lacrabère (5 buts sur 11 tirs) pour résister mais la marche était bien trop haute. Au terme des 60 minutes, Metz s’impose de quinze longueurs (34-19) et retourne en finale de la Coupe de France après avoir manqué la dernière.

Besançon en quête d’une cinquième Coupe de France

Sur leur chemin, les Messines croiseront Besançon. Les protégées de Sébastien Mizoule sont allées chercher l’opportunité de remporter une nouvelle Coupe de France, après les titres acquis en 2001, 2002, 2003 et 2005. Face à Fleury, lanterne rouge de Ligue Butagaz Energie, les Bisontines ont tout d’abord été en difficultés. Le club du Loiret, emmené par Julie Le Blévec (4 buts sur 6 tirs) et Elisa Techer (4 buts sur 8 tirs), a fait la course en tête pendant la majeure partie de la première période mais l’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé deux buts, avec Sabrina Zazaï (8 buts sur 13 tirs) qui a même égalisé pour Besançon juste avant la pause. L’entame du deuxième acte a été un petit cauchemar pour Fleury, qui a encaissé un 5-1 en quatre minutes. Un écart qui s’est avéré être décisif dans cette demi-finale. En effet, jamais Fleury n’est ensuite parvenu à revenir à moins de trois longueurs des coéquipières de Clarisse Mairot (8 buts sur 10 tirs). Besançon valide son billet pour Paris grâce à un succès de quatre buts (28-24). 17 ans après sa dernière finale et son dernier titre, l’ESBF aura l’occasion de renouer avec son glorieux passé.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / DEMI-FINALES

Mercredi 13 avril 2022

Metz - Chambray : 34-19

Besançon - Fleury : 28-24



FINALE

Samedi 11 juin 2022 (à l’Accor Arena de Paris-Bercy)

18h45 : Metz - Besançon