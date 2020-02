Coupe de France (F/8emes de finale) : Aucun problème pour Metz et Brest

Metz et Brest seront bien au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Alors que l’essentiel des matchs est programmé vendredi et samedi prochain, les deux clubs français engagés en Ligue des Champions ont pu avancer leurs rencontres à ce mardi, sans que cela ne leur porte préjudice. Dans un duel entre équipes de Ligue Butagaz Energie, Metz a mis un peu plus de dix minutes à prendre la mesure de Toulon-Saint-Cyr. Les Varoises, emmenées par Jessy Kramer (5 buts sur 9 tirs), ont ensuite cédé petit à petit pour être menées de huit longueurs à la mi-temps. Une avance qui a dépassé les dix buts d’avance pour les coéquipières de Marie-Hélène Sajka (10 buts sur 15 tirs) à 20 minutes du terme.

Brest n’a pas forcé son talent

Une fin de match où les Messines ont baissé de pied pour s’imposer de dix longueurs (22-33). Du côté de Niort, Brest n’a pas connu beaucoup plus de difficultés à prendre le meilleur sur Celles-sur-Belle. Pensionnaire de D2 Féminine, le club des Deux-Sèvres a été rapidement mis devant le fait accompli avec trois buts d’avance après seulement douze minutes de jeu. Un écart qui a gonflé à six buts à la mi-temps. Appliquées, les Brestoises n’ont pas forcé durant les 30 dernières minutes pour s’imposer sur la même différence qu’à la mi-temps (21-27).



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 18 février 2020

Toulon-Saint-Cyr (LBE) - Metz (LBE) : 23-33

Celles-sur-Belle (D2F) - Brest (LBE) : 21-27



Vendredi 21 février 2020

20h00 : Bourg-de-Péage (LBE) - Chambray (LBE)

20h00 : Dijon (LBE) - Besançon (LBE)

20h00 : Paris 92 (LBE) - Nice (LBE)



Samedi 22 février 2020

19h00 : Noisy-le-Grand-Gagny (N1F) - Stella Saint-Maur (D2F)

20h30 : Plan-de-Cuques (D2F) - Mérignac (LBE)