Coupe de France (F/3eme tour) : Les deux derniers billets pour Toulon et Fleury

Les quatre équipes conviées au quatrième tour de la Coupe de France féminine de handball sont connues. Après Bourg-de-Péage et Mérignac ce vendredi, Toulon a pleinement profité de l’avantage du terrain contre Nice. Un duel méditerranéen qui a vu les coéquipières de Marine Dupuis (7 buts sur 8 tirs) prendre jusqu’à quatre buts d’avance dans les 20 premières minutes du match mais les Niçoises ont réagi pour revenir à une seule longueur à la pause. Toutefois, les Toulonnaises ont fait la course en tête pendant quasiment tout le deuxième acte mais sans jamais être totalement à l’abri. Les joueuses de Stéphane Plantin s’imposent au final de deux buts (26-24). Fleury, de son côté, a signé sa deuxième victoire de la saison toutes compétitions confondues et… la deuxième en Coupe de France. Mais les joueuses du Loiret ont connu bien des difficultés pour venir à bout du dernier club de D2 engagé, Saint-Amand. Et ce malgré une entame de match parfaite et un 4-0 dans les trois premières minutes. Avec un seul but marqué dans les neuf minutes menant à la mi-temps, les coéquipières de Karichma Ekoh (7 buts sur 7 tirs) ont laissé les joueuses du Hainaut revenir à hauteur et même faire la course en tête à l’entame de la deuxième mi-temps. Mené de trois buts à dix minutes du terme, Fleury a su serrer le jeu pour revenir à hauteur et arracher la qualification grâce au seul but de Kaba Gassama (26-27).



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / TROISIEME TOUR

Vendredi 12 novembre 2021

Bourg-de-Péage (LBE) - Dijon (LBE) : 31-24

Plan-de-Cuques (LBE) - Mérignac (LBE) : 25-29



Dimanche 14 novembre 2021

Toulon (LBE) - Nice (LBE) : 26-24

Saint-Amand (D2) -Fleury (LBE) : 26-27



>>> Les quatre vainqueurs se retrouveront au quatrième tour les 15 et 16 janvier 2022, dernier tour avant l'entrée en lice des six clubs disputant la Coupe d'Europe cette saison.