Coupe de France (F/3eme tour) : Ça passe pour Bourg-de-Péage et Mérignac

Les deux premiers qualifiés pour le quatrième tour de la Coupe de France féminine de handball sont connus. A l’occasion de la réception de Dijon, Bourg-de-Péage n’a pas fait de détail. Le dauphin de Metz au classement de Ligue Butagaz Energie a fait la différence dès la fin du premier acte avec une marge de six longueurs. Les Drômoises ont ainsi pu contrôler leurs adversaires pour s’imposer au final de sept buts (31-24). Mérignac, de son côté, est allé chercher son billet à Plan-de-Cuques. Les Girondines, qui ont pu compter sur Audrey Deroin (10 buts) ont bien entamé le match avant de voir leurs rivales revenir à hauteur à la pause. C’est au cours d’un deuxième acte bien plus abouti que Mérignac a pu faire la différence pour une victoire de quatre buts (25-29).



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / TROISIEME TOUR

Vendredi 12 novembre 2021

Bourg-de-Péage (LBE) - Dijon (LBE) : 31-24

Plan-de-Cuques (LBE) - Mérignac (LBE) : 25-29



Dimanche 14 novembre 2021

15h00 : Toulon (LBE) - Nice (LBE)

16h00 : Saint-Amand (D2) - Fleury (LBE)



>>> Les quatre vainqueurs se retrouveront au quatrième tour les 15 et 16 janvier 2022, dernier tour avant l'entrée en lice des six clubs disputant la Coupe d'Europe cette saison.