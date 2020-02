Coupe de France (F) : Un choc Metz-Nantes à l'affiche des quarts

Metz-Nantes à l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France féminine de handball. Le tirage au sort, effectué ce mardi à la Maison du Handball de Créteil, a offert un choc entre les Messines, tenantes du titre, et Nantes, actuel troisième de la Ligue Butagaz Energie, à trois points des Dragonnes, et qui n'avait fait qu'une bouchée de Fleury (34-19) en huitièmes de finale vendredi dernier. Une rencontre qui se jouera aux Arènes le 11 mars prochain. Brest, actuel leader du championnat devant Metz et battu par les Messines en finale de la dernière édition (les Brestoises avaient été sacrées en 2016 et 2018), se rendra quant à lui chez l'un des deux derniers représentants de D2 encore en course Stella Saint-Maur. L'autre équipe de D2 encore en lice PLan-de-Cuques devra, elle, se déplacer chez Paris 92. Enfin, la quatrième rencontre au menu de ces quarts de finale mettra aux prises un mal classé Chambray, 11eme, à Dijon, 8eme, sur le terrain du premier.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F)

Tirage au sort des quarts de finale

Metz - Nantes

Chambray - Dijon

Stella Saint-Maur (D2) - Brest

Paris 92 - Plan-de-Cuques (D2)



Les matchs se disputeront le 11 mars