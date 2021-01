Coupe de France (F) : La FFHB a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale

📰 Le tirage des 1/8èmes de finale de la Coupe de France Nationale féminine a été effectué ce mercredi 27 janvier à la Maison du Handball par la COC FFHandball

Un choc Chambray-Besançon

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Matchs les 6 et 7 février 2021

Si la Coupe de France masculine 2020-2021 se résumera à un match en fin de saison, le tournoi féminin aborde sa phase finale. D’abord ouverte à l’ensemble des clubs des deux premières divisions, elle a ensuite été réservée aux seuls clubs de Ligue Butagaz Energie. Alors que les cinq équipes engagées en Ligue de Champions (Metz et Brest) et en Ligue Européenne (Paris 92, Nantes et Fleury) n’entreront dans la compétition qu’au stade des quarts de finale, les neuf autres clubs ont bataillé durant une phase de groupes afin d’obtenir les six billets pour les huitièmes de finale, dont le tirage au sort a été effectué ce mercredi à la Maison du Handball par le Bureau Directeur de la Commission d’Organisation des Compétition de la Fédération Française de handball.Actuel cinquième de Ligue Butagaz Energie, Chambray a vu le sort lui permettre de recevoir à l’occasion de ces huitièmes de finale, qui auront lieu les 6 et 7 février prochains. Les joueuses de Touraine seront opposées à Besançon, qui pointe à la septième place du championnat. La deuxième affiche verra Dijon, avant-dernier de la Ligue Butagaz Energie, affronter le sixième du classement, Nice. Alors que Mérignac, actuel douzième dans la hiérarchie du championnat, devra se déplacer sur le parquet de Toulon-Saint-Cyr, qui occupe la neuvième position. Les vainqueurs de ces trois rencontres retrouveront ainsi les cinq clubs européens à l’occasion des quarts de finale, qui auront lieu les 27 et 28 février. La finale, quant à elle, est prévue à l’Accor Arena de Paris-Bercy le 15 mai 2021, le même jour que la finale masculine qui opposera, quant à elle, les deux premiers de Lidl Starligue au terme de la première moitié de saison.Chambray (LBE) - Besançon (LBE)Dijon (LBE) - Nice (LBE)Toulon-Saint-Cyr (LBE) - Mérignac (LBE)