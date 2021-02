Coupe de France (F) : Ca passe pour Chambray, Nice et Mérignac

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Respectivement vainqueurs samedi soir de Besançon (33-27), Dijon (27-24) et Toulon-Saint-Cyr aux tirs au but (31-30) en huitièmes de finale de la Coupe de France féminine,, tous exemptés de ces huitièmes.Les deux équipes engagées en Ligue de Champions, à savoir Metz et Brest, et les trois en en Ligue Européenne, Paris 92, Nantes et Fleury, n'entreront en effet en lice que pour ces quarts de finale auxquels participeront les trois qualifiés du jour., programmé le même jour. La finale, elle, se disputera le samedi 15 mai à l'Accor Arena.- Besançon (LBE) : 33-27Dijon (LBE) -: 24-27Toulon-Saint-Cyr (LBE) -: 30-31 (tab)