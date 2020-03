Coronavirus : Pas de Final Four de la Coupe de la Ligue ce week-end

❌Deux joueurs professionnels concernés par le Final4 de la Coupe de la Ligue, ont été placés en confinement.

Il n’y aura finalement pas de Final Four de la Coupe de la Ligue ce week-end. Si, dans un premier temps, la Ligue Nationale de handball s’était pliée aux demandes gouvernementales et avait limité à 1000 spectateurs la billetterie pour les deux demi-finales programmées ce samedi puis pour la finale de dimanche à la salle Antarès du Mans, la donne a brusquement changé ce mercredi. En effet, alors que le club de Chambéry a annoncé la mise en quarantaine de deux joueurs de son effectif professionnel qui ont été récemment en contact avec des personnes potentiellement porteuses du Covid-19, la LNH a pris une décision radicale.Les autorités du handball professionnel français ont tout simplement décidé d’annuler le Final Four de la Coupe de la Ligue, qui devait voir Chambéry, Nantes, le PSG Handball et Toulouse en découdre pour le titre. « Dans une démarche de responsabilité et de sagesse, cette décision est motivée par le souhait de ne faire prendre aucun risque sanitaire aux différents acteurs de l’événement : joueurs, membres de l’organisation, médias, et enfin bien entendu spectateurs », assure la LNH dans un communiqué. Un éventuel report de la compétition n’est pas écarté. « Les dirigeants de la LNH se réuniront prochainement pour statuer en fonction des différentes contraintes de calendrier sportif des équipes concernées », ajoute la LNH.