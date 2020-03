Coronavirus : Les TQO reportés

Il reste encore six billets dans le tableau masculin et six billets dans le tableau féminin à attribuer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C’est pourquoi trois Tournois de Qualification Olympique devaient se dérouler en mars pour les femmes et en avril pour les hommes, mais ils avaient été reportés à juin en raison de la pandémie de coronavirus. Mais ce mercredi, au lendemain de l’annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 à 2021, la Fédération internationale a décidé de reporter également les TQO à une date qu’elle communiquera ultérieurement.

24 équipes pour 12 billets

Cela concerne notamment l’équipe de France masculine, qui devait affronter le Portugal, la Croatie et la Tunisie à l’AccorHotel Arena (l’équipe de France féminine, championne d’Europe 2018, est déjà qualifiée). Rappelons que les deux premiers de ces TQO décrocheront leur billet pour Tokyo. Les hommes de Guillaume Gille devront encore s’armer de patience pour savoir s’ils iront défendre leur médaille d’argent décrochée à Rio en 2016...



TQO masculins :

A Trondheim (Norvège) : Norvège, Brésil, Chili, Corée du Sud

A Paris (France) : France, Croatie, Portugal, Tunisie

A Berlin (Allemagne) : Allemagne, Suède, Slovénie, Algérie

TQO féminins :

A Lliria (Espagne) : Espagne, Suède, Sénégal, Argentine

A Györ (Hongrie) : Hongrie, Russie, Serbie, Kazakhstan

A Podgorica (Monténégro) : Monténégro, Norvège, Roumanie, Thaïlande