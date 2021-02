Carnet noir : Décès du gardien de but portugais Alfredo Quintana

⚫ Infinie tristesse, la famille du handball endeuillée

Quintana, héros de tout un pays

Le handball portugais et cubain est en deuil. Si la Fédération Cubaine de handball avait communiqué par erreur sur le sujet ce mercredi, tant le FC Porto que la Fédération Portugaise ont confirmé la triste nouvelle. A 32 ans, le gardien de but international Alfredo Quintana est décédé. Hospitalisé depuis de la semaine, le natif de La Havane a été victime ce lundi d’un arrêt cardiaque à l’occasion d’une séance d’entraînement avec son club du FC Porto. Si, à la suite de la communication maladroite de la Fédération Cubaine, le club portuan indiquait via son président Manuel Pizarro que son gardien « se battait pour sa vie », la donne a tristement changé ce vendredi. « C’est le message que nous n’avions jamais pensé partager : notre cher Alfredo Quintana est parti aujourd’hui, a annoncé le FC Porto via son compte officiel Twitter. Tu restera à jamais dans nos mémoires comme étant l’un des nôtres, un vrai Dragon. Repose en paix, éternel Quintana ! »Natif de l’île de Cuba, Alfredo Quintana a rallié le Portugal en 2011 pour rejoindre les rangs du FC Porto. Après trois années sous les couleurs des Dragons, l'enfant de La Havane a pu obtenir la nationalité portugaise et, après avoir porté le maillot de Cuba à 23 reprises, a intégré la sélection portugaise en 2014. Devenu titulaire indiscutable, Alfredo Quintana a été un des acteurs majeurs de la montée du handball portugais dans la hiérarchie européenne. Une progression dont le symbole restera la victoire contre l’équipe de France lors du Tour Préliminaire du championnat d’Europe 2020, match durant lequel il avait arrêté 31% des tirs tricolores. Présent avec le Portugal à l’occasion du récent championnat du monde en Egypte, le gardien d’origine cubaine n’avait pas permis à son équipe de se qualifier pour les matchs à élimination directe, avec une dixième place finale. Le tragique décès d’Alfredo Quintana réunit la grande famille du handball, avec des messages de condoléances qui arrivent du monde entier pour un gardien charismatique qui faisait l’unanimité autour de lui.