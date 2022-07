Bucarest : Glauser signe pour deux saisons

Le CSM Bucarest continue de faire confiance aux joueuses françaises ! Alors que Siraba Dembélé-Pavlovic fait les beaux jours du club depuis deux ans, et que Grâce Zaadi et Kalidiatou Niakaté y ont signé ces dernières semaines, c’est désormais Laura Glauser qui rejoint le vice-champion de Roumanie. La gardienne de 28 ans a signé ce vendredi un contrat de deux saisons. « Je suis très heureux de faire partie de l'équipe du CSM Bucarest ! J'ai hâte de prendre part à ce nouveau challenge dans ma carrière, une nouvelle équipe, un nouveau pays ! J'ai aussi hâte de jouer avec toutes les filles avec ces grands noms que compte le club ! Je veux aider l'équipe à gagner à nouveau le championnat et à aller, pas à pas, le plus loin possible en Ligue des champions, jusqu'au Final Four », a réagi la native de Besançon en signant son contrat.

Glauser avait quitté Györ avant la fin de son contrat

Le 6 juin dernier, la jeune maman de Kaniela (4 ans) avait annoncé son départ de Györ, où elle était arrivée à l'été 2020, un an avant la fin de son contrat, juste après la défaite en finale de Ligue des Champions contre Kristiansand. "Je quitte Györ le cœur lourd, car j'ai beaucoup reçu du club et des supporters. Je n'oublierai pas les victoires de cette saison, les nombreuses expériences partagées, mais j'ai senti qu'il était temps de chercher de nouveaux défis", avait expliqué la joueuse, qui avait été déçue de son manque de temps de jeu en Hongrie, en raison de la concurrence d'Amandine Leynaud (sa compatriote, désormais retraitée) et Silje Solberg. Au CSM Bucarest, battu en quarts de finale de Ligue des Champions cette saison par les Danoises d'Esbjerg, Laura Glauser, qui compte 100 sélections en équipe de France, sera en concurrence avec l'internationale norvégienne Marie Davisen et l'internationale suédoise Evelina Eriksson. Le club roumain sera le troisième club de sa carrière, après Metz et Györ.