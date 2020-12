Bleus : Un groupe resserré pour entamer la préparation

C’est une préparation assez particulière que les Bleus vont vivre dès la fin du mois de décembre. Le staff de l’équipe de France va devoir composer avec les différentes compétitions programmées à la fin du mois de décembre et ne pourra pas compter sur l’intégralité de son groupe dès le 27 décembre prochain pour le début du premier stage à la Maison du Handball.

Après avoir récemment communiqué une liste de 35 noms à la Fédération Internationale de handball, Guillaume Gille a décidé de convoquer 20 joueurs du 27 au 31 décembre. « Cette première phase de préparation est unique car elle est liée aux contraintes et aux conséquences de la crise de la Covid-19. Pour la première fois, nous allons préparer des échéances internationales, sans une quinzaine de nos joueurs : les qualifications à l’EURO 2022 et le Mondial, a confié l’entraîneur des Bleus dans un communiqué de la FFHB. Nous ne disputerons pas des matches amicaux mais une double confrontation pour la qualification européenne. Affronter la Serbie, l’adversaire qui dispose le plus de références, nécessitera d’être rapidement opérationnels. »

Les Bleus dans une bulle



Cette première liste a été composée sans les joueurs du PSG, du FC Barcelone et de Veszprém en raison du Final Four de la Ligue des Champions, de Luc Abalo qui disputera la Coupe de Norvège avec Elverum et des joueurs de Rhein-Neckar Löwen qui disputeront une rencontre de Bundesliga. « L’objectif est d’utiliser à plein cette liste élargie, ajoute Guillaume Gille. Nous procéderons ainsi à une véritable revue d’effectif. Nous souhaitons poursuivre le travail entamé en novembre pour entretenir la dynamique et se mettre rapidement en mode compétition. »

Reste que cette préparation sera organisée dans des conditions très particulières liées à la crise sanitaire, avec une bulle mise en place autour de l’équipe de France. « L’objectif est d’éviter la contamination des joueurs et la propagation du virus. C’est aussi pourquoi, pour la première fois dans l’histoire de l’équipe de France, nous passerons ensemble le cap de la nouvelle année, le 31 décembre, résume l’entraîneur tricolore. Ce sera, à tous égards, un moment unique. C’est à ce prix-là que le handball peut retrouver de tels événements. » Les Bleus vivront jusqu’à cinq semaines dans cette bulle, en fonction de leur parcours en Egypte lors du Mondial.



La liste des 20 joueurs convoqués pour le stage du 27 au 31 décembre 2020

Gardiens : Kévin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches : Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël), Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)

Arrières gauches : William Accambray (Aix), Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Dylan Garain (Dunkerque), Karl Konan (Aix)

Demi-centres : Nicolas Claire (Aix), Aymeric Minne (Nantes), O’Brian Nyateu (Nimes)

Pivots : Dragan Pechmalbec (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Melvyn Richardson (Montpellier), Luc Tobie (Nîmes)

Ailiers droits : Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)