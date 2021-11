Bleus : Porte nommé capitaine

⛵️Nouveaux caps, nouveau capitaine pour les Bleus !

« Un passage de témoin entre générations »

Guillaume Gille fait en quelque sorte le choix de la continuité. En effet, alors que Michaël Guigou a pris sa retraite internationale après le sacre des Bleus lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo,Finalement, rien de très nouveau pour l'arrière et ailier droit de Montpellier qui l'avait déjà été à plusieurs reprises par le passé avec l'équipe de France, notamment lors d’une étape de Golden League en 2018. « Avant d’accepter la proposition de Guillaume (Gille), je me suis accordé un délai de réflexion.Je suis attaché aux choses primaires du sport : la victoire, la vie du collectif, le bleu de chauffe, toutes ces choses basiques qui sont un peu de la vieille école. Je suis fier que ma façon d’être plaise », a depuis déclaré l'intéressé, qui compte 151 sélections et 372 buts sous le maillot tricolore.« Le fait d’avoir nommé Valentin (Porte), au soutien de Michaël Guigou, durant cette dernière période (depuis novembre 2020), prouve l’estime que l’on a pour lui dans cette fonction, de la place qu’il tient au sein du groupe et des compétences dont il dispose pour endosser ce genre de responsabilité, a pour sa part confié le sélectionneur de l'équipe de France, sur le site officiel de la FFH., fort de ses nombreuses expériences et de ses vécus en équipe de France, pour qui l’heure est venue de mettre les mains sur le volant et d’endosser d’autres responsabilités. » Porte sera donc capitaine des Bleus d'ici quelques jours en Norvège, lors de la 1ere étape de la Golden League 2020-21.