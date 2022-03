Bleus : Porte et Descat également forfait pour la Golden League

Le brassard pour Luka Karabatic

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les Bleus à l'aube de la Golden League. Au forfait du pivot Nicolas Tournat, la semaine dernière,Porte et Descat étaient déjà restés au repos, ce week-end, en championnat avec leur club Montpellier, opposé à Cesson-Rennes (victoire 33-26 du MHR dans l'Hérault). Le premier, médaillé d'or à Tokyo et capitaine de l'équipe de France depuis novembre dernier, avait exprimé la volonté et le besoin de se régénérer et physiquement et mentalement. Pour ces mêmes raisons, il a préféré renoncer à la Golden League. « Valentin n’est pas en état de nous rejoindre. Il traverse une période extrêmement délicate au niveau physique comme psychologique. D’un commun accord avec Valentin et le club de Montpellier, il est en effet préférable qu’il puisse prendre du temps pour lui lors des prochains jours pour se ressourcer », a fait savoir Guillaume Gille, tandis que Porte, de son côté, assure que « dans (son) état actuel, (il n'est) pas prêt à honorer une sélection. Par respect envers l’équipe de France, je me suis confié à Guillaume »Pour remplacer les deux hommes,Ils rejoindront les Bleus directement sur place lundi à la Maison du handball, où 23 joueurs sont attendus. Ils ne seront en revanche que 20 - Descat, Tournat et Nikola Karabatic, laissé au repos, ne seront pas du déplacement - à s'envoler vendredi pour le Danemark, où deux matchs attendent les Français deen l'absence de Porte : samedi (13h30) contre la Norvège et dimanche (16h00) face aux Danois chez eux.