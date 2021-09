Bleus : Nikola Karabatic veut continuer avec l'équipe de France

Mais où va s’arrêter Nikola Karabatic ? Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit l'année dernière, le demi-centre avait alors manqué le Mondial 2021 disputé en Egypte en janvier dernier. Depuis, ce dernier est revenu en pleine possession de ses moyens à 37 ans et a aidé l'équipe de France à remporter une troisième médaille d'or lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Le natif de Nis en Serbie n'a cessé de prouver son amour et sa fidélité au maillot bleu depuis ses débuts en 2002, alors qu'il avait tout juste 18 ans. Presque 20 ans plus tard, le joueur du PSG Handball a remporté au total pas moins de 15 médailles avec la sélection, dont 10 en or. Un palmarès immense pour celui qui aura connu plusieurs générations dorées et qui veut désormais continuer en équipe de France. En effet, malgré l'annonce de la retraite internationale de Luc Abalo, de Michaël Guigou et de Yann Genty, Karabatic ne compte pas s'arrêter là et aurait signifié à Guillaume Gille, son ancien coéquipier désormais sélectionneur, qu'il serait encore à sa disposition, d'après L'Equipe. Devenir le seul à 11 titres avec les Bleus

Ce dernier pourrait donc être présent avec les récents champions olympiques début novembre, lors de deux matchs de Golden League en Norvège contre le Danemark et le pays-hôte. Si tout va bien et qu'aucune blessure ne le contraigne à renoncer, le demi-centre pourrait alors disputer le prochain Championnat d'Europe 2022, qui se déroulera en Hongrie et Slovaquie du 14 au 30 janvier. En cas de victoire des joueurs de Gille lors de cette compétition, le numéro 13 des Bleus deviendrait le seul handballeur français à remporter 11 titres avec les Bleus, avec cette possible 4eme médaille d'or lors d'un Euro. Ce serait alors une performance unique et stratosphérique dans l'histoire des sports collectifs. Pour sa situation en club, c'est un peu différent. En fin de contrat en juin prochain, le joueur souhaiterait prolonger d'un an dans la capitale et pourrait à l'issue de sa carrière se reconvertir dans un poste de dirigeant, plutôt que celui d'entraîneur.