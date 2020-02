Bleus : N.Karabatic réagit au limogeage de Didier Dinart

Aucun joueur de l’équipe de France masculine de handball ne s’était exprimé depuis le limogeage du sélectionneur Didier Dinart après un Euro catastrophique (élimination au premier tour) et son remplacement par Guillaume Gille. Mais ce jeudi, après la victoire du PSG à Toulouse en Starligue (36-28), Nikola Karabatic s’est exprimé auprès de L’Equipe : « La Fédération a pris la décision de changer d’entraîneur. J’espère que ce sera le bon choix. C’est la vie du sport, il y a du changement et il faut savoir s’adapter. (…) On est tristes que cela se soit fini de cette manière-là. Une rupture entre le coach et les joueurs ? Je n’ai rien à dire là-dessus. Les décisions ont été prises. Nous sommes acteurs sur le terrain, on a donc aussi notre responsabilité. (....) On est tous responsables. C’est Didier qui en fait les frais, mais on va essayer de rebondir maintenant. (…) J’espère que Guillaume va nous apporter son expérience et nous mettre sur la bonne voir vers la qualification. » Il faudra pour cela terminer parmi les deux premières équipes du TQO de Bercy, qui se déroulera du 17 au 19 avril la Croatie, le Portugal et la Tunisie.