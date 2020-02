Bleus : Le staff de Guillaume Gille dévoilé

Guillaume Gille a tranché ! Une semaine après avoir été nommé sélectionneur de l’équipe de France en remplacement de Didier Dinard, remercié après un Euro catastrophique (élimination au premier tour), l’ancien demi-centre, âgé de 43 ans, a dévoilé la composition de son staff. Son adjoint sera Erick Mathé, alors qu’Olivier Maurelli assurera la préparation physique et que Jean-Luc Kieffer conservera son poste d’entraîneur des gardiens. « Pour la constitution du staff, ce que j’ai recherché et finalement trouvé avec Érick et Olivier, ce sont d’abord des compétences techniques et opérationnelles, explique le nouveau sélectionneur sur le site de la Fédération française de handball. Ce sont des personnes qui, au quotidien, sont sur les terrains de handball et du sport de haut niveau. Érick et Olivier sont directement, si je puis dire, injectables dans un projet tel que celui du TQO. Au-delà de leurs compétences, ils sont sensibles au devenir de l’équipe de France et ils sont véritablement séduits par l’idée de contribuer au projet TQO. Tous les deux sont animés par l’envie de relever le défi collectif. Enfin, au-delà des compétences opérationnelles, je cherchais également un état d’esprit compatible au travail collectif. » Mathé coachera Chambéry et les Bleus

Érick Mathé (48 ans) est l’entraîneur de Chambéry, actuel neuvième de Starligue, après avoir été adjoint à Montpellier de 2015 à 2018, et gardera son poste au sein du club savoyard tout en coachant les Bleus. « Dans un premier temps, il était important de trouver un arrangement avec les dirigeants de mon club que je remercie (…) Guillaume possède une connaissance immense du contexte international et il a peut-être un peu moins d’expérience dans l’entraînement et la prise en main d’un groupe. C’est pourquoi je pense que nous serons relativement complémentaires », explique-t-il. Olivier Maurelli (49 ans), quant à lui, est un ancien handballeur international français mais il notamment travaillé avec l’équipe de France de volley. « Après une douzaine d’années de collaboration, j’ai quitté le Montpellier HB il y a deux ans et demi environ. De fait je connais déjà plusieurs internationaux. En tant qu’ancien joueur et entraîneur, c’est indéniablement un plus de disposer de bases solides dans la discipline », précise-t-il. Tout le staff va désormais se mettre au travail pour préparer le TQO des 17, 18 et 19 avril à l’AccorHotels Arena, avec des matchs contre la Croatie, la Tunisie et le Portugal. Seuls les deux premiers de la compétition verront les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.