Bleus : Le programme de la saison est connu

Privée de matchs depuis sa piteuse élimination au premier tour de l’Euro 2020, l’équipe de France masculine de handball connait désormais son programme pour la saison 2020-21, avec quatre événements majeurs : le Tournoi de Qualification Olympique, le Jeux Olympiques si le TQO se passe bien, le Mondial 2021 et les qualifications pour l’Euro 2022.

Les hommes de Guillaume Gille, qui n’a toujours pas dirigé un match à la tête de l’équipe de France puisque le TQO et les JO 2020 ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, commenceront leur saison début novembre, avec un match de qualification pour l’Euro 2022 contre la Belgique à Chambéry le 5 et un déplacement en Grèce le 8. Puis en janvier, la France poursuivra ses qualifications avec un déplacement en Serbie le 6 ou le 7, et la réception de la Serbie à Rouen le 9 ou le 10 (les deux premiers du groupe se qualifieront pour l’Euro, plus les quatre meilleurs troisièmes).

Le Mondial et les JO en 2021



Du 13 au 31 janvier se déroulera ensuite le championnat du monde en Egypte, pour lequel les Bleus se sont directement qualifiés (grâce à leurs résultats passés) sans avoir à disputer le barrage contre le Monténégro, annulé à cause du coronavirus. Le tirage au sort de la phase de poules n’a pas encore été effectué. En mars, se déroulera enfin le Tournoi de Qualification Olympique. Prévu en avril dernier à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy avec la Croatie, le Portugal et la Tunisie (les deux premiers se qualifient pour les JO), il aura lieu les 12, 13 et 14 mars à l’Arena de Montpellier.

Puis les qualifications à l’Euro 2022 reprendront, avec un match en Belgique le 29 avril et la réception de la Grèce le 2 mai, dans un lieu à déterminer. Enfin, si tout va bien, les Bleus débuteront leur préparation olympique en juin, avant de se rendre à Tokyo, où les JO auront lieu du 23 juillet au 8 août. Difficile de trouver programme plus chargé !