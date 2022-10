Bleus : L.Karabatic nouveau capitaine à la place de Porte

Rendez-vous contre la Lettonie

L’équipe de France masculine de handball a un nouveau capitaine ! Valentin Porte a en effet décidé de rendre son brassard, et le sélectionneur Guillaume Gille a choisi de l’attribuer à Luka Karabatic. « Ces dernières semaines, je me suis à nouveau ouvert à Guillaume.», a expliqué l’ailier (ou arrière) droit montpelliérain de 32 ans, qui avait été nommé capitaine il y a un an suite à la retraite internationale de Michaël Guigou, mais qui s’était mis en retrait des Bleus au printemps dernier en raison de problèmes psychologiques. Même s’il assure aller mieux, le natif de Versailles ne veut plus être capitaine.C’est donc le pivot parisien de 34 ans qui va le remplacer, et il vit cela comme un honneur, même si la situation est un peu particulière. « Cette transmission intervient après que Valentin a décidé de se mettre en retrait. Nous avons une très bonne relation et Val est un véritable ami.. C’est forcément un honneur et une grande fierté d’être capitaine de l’équipe de France car beaucoup d’immenses joueurs ont fait partie de cette équipe. J’espère être à la hauteur pour continuer à écrire de belles pages avec cette équipe. Le plus important demeure ce qu’il se passe sur le terrain et ce que l’on arrive à faire tous ensemble », a fait savoir le champion olympique 2021. Luka Karabatic débutera dans ses fonctions de capitaine dès ce jeudi à Poitiers contre la Lettonie, qui marque le coup d'envoi des qualifications pour l'Euro 2024. Les Bleus affronteront ensuite l'Italie (dès ce dimanche), puis la Pologne à deux reprises en mars, et enfin la Lettonie et l'Italie en avril. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour l'Euro.