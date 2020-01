L’échec des Bleus lors de l’Euro 2020 aura bien été celui de trop pour Didier Dinart. Nommé à la tête de l’équipe de France pour succéder à Claude Onesta en 2016, l’ancien défenseur sacré deux fois champion olympique, trois fois champion du monde et deux fois champion d’Europe a payé cher la baisse progressive des résultats des Bleus depuis sa prise de fonction. Les dirigeants de la Fédération Française de handball ont confirmé mardi lors d'une conférence de presse qu'ils avaient décidé de mettre un terme au mandat de Didier Dinart à moins de trois mois du Tournoi de Qualification Olympique organisé à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy où les Tricolores affronteront la Croatie, vice-championne d’Europe, mais également sa récente bête noire le Portugal et la Tunisie, vice-championne d’Afrique à la suite de sa défaite face à l’Egypte en finale du championnat continental.

Gille pour assurer la transition



Après le titre mondial acquis devant son public en 2017, le renouvellement de l’effectif des Bleus entamé par Didier Dinart n’a pas porté ses fruits. Après le bronze acquis lors de l’Euro 2018, compétition marquée par un échec cuisant en demi-finale face à l’Espagne, les Tricolores ont obtenu le même résultat à l’occasion du Mondial 2019. Mais la leçon administrée par le Danemark lors des demi-finales aurait dû être considérée comme un signal d’alarme pour le staff tricolore emmené par Didier Dinart. La défaillance des Bleus lors du Tour Préliminaire de l’Euro 2020, avec des défaites face au Portugal et à la Norvège qui a scellé leur sort dès la deuxième journée, mais également la rupture consommée entre l'entraîneur et les joueurs ont convaincu les dirigeants du handball français qu’un changement était nécessaire. Un changement qui se fera dans la continuité puisque, là aussi comme annoncé, c’est l’adjoint de Didier Dinart, Guillaume Gille, qui prendra la suite en vue de ce TQO crucial à plus d’un titre.

La piste Anti réactivée ?



Reste à savoir si Guillaume Gille sera seul aux manettes des Bleus sur la route de Tokyo ou bien si les décideurs du handball français vont décider de le mettre sous tutelle. Dans un modèle qui rappellerait celui vu entre 2014 et 2016, où Didier Dinart était l’adjoint de Claude Onesta avec des responsabilités allant croissant avec le temps, un nom revient en boucle, celui de Thierry Anti. L’ancien entraîneur de Nantes s’est refait une santé du côté du Sporting Portugal et aurait la personnalité forte requise pour relancer l’équipe de France. Une ancienne gloire de l’équipe de France pourrait également apporter son aide aux Bleus dans les mois à venir. En effet, selon une information de FranceTV Sport, l’actuel coordinateur sportif du PSG Handball Thierry Omeyer entrerait dans les futurs plans de la Fédération. En tout cas, vu le profil des adversaires de Bleus en avril prochain, il y a urgence à effectuer des changements. Les premiers sont connus.