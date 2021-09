Bleus : Gille et Krumbholz confirmés jusqu'en 2024

Bonne nouvelle pour le handball français. S'il n'y avait pas tellement de place au doute à ce sujet, Philippe Bana a officiellement annoncé que Guillaume Gille et Olivier Krumbholz ont prolongé leur contrat au moins jusqu'en 2024 avec la Fédération française de handball (FFHB). Le président de cette dernière a communiqué là-dessus ce mercredi, lors de la conférence de rentrée de celle-ci. « C’était même le cas avant les Jeux (de Tokyo). J’essaye de sécuriser les gens et je connais la pression qui est mise sur un entraineur pendant les Jeux. Je sais qu’un entraineur, dans ces circonstances, a besoin de sérénité, donc on a fait ce travail au préalable. La confiance de la fédération à ces deux hommes a été affirmé avant les Jeux Olympiques », a même confié Bana, depuis la Maison du Handball à Créteil. Ainsi, si tout va bien d'ici là, Gille et Krumbholz seront à la tête des équipes de France masculine et féminine lors des JO de Paris en 2024.

Gille et Krumbholz en quête d'un nouveau doublé en 2024

Une décision finalement des plus logiques et attendue après les très bons résultats des Bleus à Tokyo il y a quelques semaines. Après une légère période de moins bien depuis le Mondial remporté en 2017, l'ainé des frères Gille, arrivé début 2020, a en effet remis la sélection française sur de bons rails au Japon en remportant la médaille d'or, la troisième de leur palmarès après 2008 et 2012, au terme d'un tournoi parfaitement géré. Pour Krumbholz, ce titre olympique gagné était en revanche une grande première dans l'histoire des Bleues, lui qui était déjà présent lors des succès aux Mondiaux (2003 et 2017) et au Championnat d'Europe en 2018. Alors que de nombreuses échéances auront lieu d'ici 2024, les deux sélectionneurs tenteront à Paris de conserver les deux titres olympiques en handball et d'ainsi faire briller la France sur ses terres. Une mission compliquée, mais pas impossible pour eux...