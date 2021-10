Bleus : Gille appelle trois joueurs en renfort pour la Golden League

🇫🇷 Julien Bos, Arthur Lenne et Luc Tobie appelés en renfort par le sélectionneur Guillaume Gille.

Gille entend renouveler son groupe

La liste des 26 joueurs sélectionnés

Guillaume Gille a dû revoir sa copie. Après avoir annoncé le 19 octobre dernier une liste de 23 joueurs dans laquelle les champions olympiques à Tokyo ont la part belle, le staff de l’équipe de France masculine de handball a décidé de faire appel à trois éléments supplémentaires. En effet, alors que les joueurs sont attendus à la Maison du Handball ce lundi, l’arrière droit de Montpellier Julien Bos, son coéquipier pivot Arthur Lenne ainsi que l’arrière droit de Nîmes Luc Tobie feront également le déplacement au quartier général du handball français afin de prendre part à l’étape de Golden League prévue à Trondheim du 4 au 7 novembre prochain avec au programme des matchs face au Danemark puis à la Norvège. Des renforts qui interviennent alors que l’arrière gauche d’Aix Romain Lagarde, l’arrière droit du FC Barcelone Melvyn Richardson et le pivot de Kielce Nicolas Tournat ne pourront pas prendre part à ces rencontres.Ces trois joueurs, s’ils ne feront pas le déplacement en Norvège, seront toutefois bien présents ce lundi à la Maison du Handball afin de participer au début du regroupement. « Dans une phase de fin de bilan des Jeux Olympiques et d’ouverture d’un nouveau cycle de l’équipe de France, aussi pour faire face aux blessures de trois joueurs, nous avons souhaité ouvrir le groupe, a déclaré le sélectionneur national Guillaume Gille dans un communiqué de la Fédération Française de handball. Si Luc Tobie a déjà participé à plusieurs rassemblements, pour les joueurs en devenir que sont Julien Bos et Arthur Lenne, leur convocation est consécutive à leur bon début de saison et à notre envie de les voir dans le contexte de l’équipe de France A, après leurs parcours chez les jeunes. » Le staff tricolore apporte ainsi du sang frais pour préparer les prochaines échéances, avec les Jeux de Paris 2024 déjà dans toutes les têtes.Kevin Bonnefoi (Montpellier, Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (PSG)Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce/POL)Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Nikola Karabatic (PSG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Aix), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP), Elohim Prandi (PSG)Kentin Mahé (Veszprém/HUN), Nedim Remili (PSG), Aymeric Minne (Nantes)Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Arthur Lenne (Montpellier) Luka Karabatic (PSG), Théo Monar (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL)Julien Bos (Montpellier), Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (FC Barcelone/ESP), Luc Tobie (Nîmes)Benoît Kounkoud (PSG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)