Bleus : Dumoulin remplace Pardin dans une liste élargie pour le TQO

Une liste d'une vingtaine de noms fin février

Le livre du Mondial en Egypte à peine refermé sur cette quatrième place pour l'équipe de France, balayée deux fois coup sur coup, par la Suède puis l'Espagne alors qu'elle avait réussit un carton plein auparavant,Le vent du TQO souffle déjà sur la Maison du handball de Créteil, d'où Guillaume Gille a dévoilé vendredi une liste élargie de 35 joueurs en perspective de ce rendez-vous capital qui offrira un billet pour les Jeux de Tokyo 2020 aux deux premiers (mais aussi des derniers matchs de qualifications à l'Euro 2022).Wesley Pardin, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en début de tournoi et donc la saison est terminée, cède sa place àContrairement à son frère Luka Karabatic et à Timothey N'Guessan, revenus blessés d'Egypte, Nikola Karabatic manque à l'appel lui aussi. Le leader des Bleus est toujours convalescent. De ces 35 joueurs, jaillira, programmé le 5 mars prochain à une semaine du TQO de Montpellier, qui aura lieu, lui, du 12 au 14 mars.Les Français débuteront ainsi leur mission face à la Croatie sur le parquet de la Sud-de-France Arena le 12 mars à 21h00. Ils affronteront ensuite la Tunisie le 13 mars, toujours à 21h00, avant un troisième et dernier match, le 14 mars (21h00) face au Portugal.Gardiens : Bonnefoi, Desbonnet, Dumoulin, Genty, GérardAiliers gauche : Caucheteux, Descat, Grébille, Guigou, NahiArrières gauche : Accambray, Acquevillo, Garain, Konan, Lagarde, N'Guessan, PrandiDemi-centres : Claire, Mahé, Minne, NyateuArrières droit : Dipanda, Mem, Porte, Remili, Richardson, TobieAiliers droit : Abalo, Kounkoud, LennePivots : Fabregas, L.Karabatic, Pechmalbec, Sorhaindo, Tournat