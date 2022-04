Bleus : Avec Porte pour la double confrontation amicale contre l'Espagne

La liste des 2️⃣1️⃣ BLEUS qui se rejoindront à la Maison du handball avant une double confrontation face à l'Espagne 🔥

🇫🇷⚡🇪🇸 : 14 avril - @accor_arena - Paris

🇫🇷⚡🇪🇸 : 16 avril - Le Phare - Chambéry #bleuetfier 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/62GisfrA3m



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 2, 2022

Porte, trois semaines après

L’équipe de France de handball boucle sa saison 2021-2022 par une double confrontation amicale, et de prestige, face à l’Espagne. Le champion olympique en titre recevra les Hispanos jeudi 14 avril à l’Accor Arena de Bercy et samedi 16 avril dans l’antre du Phare, à Chambéry. Deux rencontres de gala pour lesquelles Guillaume Gille a dressé une liste de 21 joueurs. Le sélectionneur l’a dévoilée ce samedi. Les cadres Vincent Gérard, Hugo Descat, Nikola Karabatic, Ludovic Fabregas ou encore Dika Mem seront tous au rendez-vous à l’instar du capitaine tricolore Valentin Porte.« J'enchaîne les problèmes personnels depuis le retour de l'Euro. Aujourd'hui, je ne me sens pas prêt, et ça m'angoisse, d'honorer une sélection en équipe de France. Je ne me sens pas à l'aise, pas bien », expliquait-il alors au quotidien L’Equipe. Moins de trois semaines après cet épisode, cette convocation laisse penser que le joueur de 31 ans va mieux. Guillaume Gille a évoqué en quelques mots le cas de son capitaine.Les Bleus, qualifiés pour le Mondial 2023 qui se déroulera en Pologne et en Suède grâce à leur quatrième place acquise lors du dernier Euro, se rassembleront le lundi 11 avril à la Maison du handball, à Créteil.