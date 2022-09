Bleues : Première convocation pour Léna Grandveau

Il y a un peu de changement chez les Bleues. A un peu moins de deux mois du début du championnat d’Europe 2022, Olivier Krumbholz a décidé d’apporter un peu de sang frais à son équipe. En effet, à l’occasion de la double confrontation face à l’Allemagne le 30 septembre à Metz puis le 2 octobre à Nancy, le sélectionneur de l’équipe de France a convoqué un groupe de 20 joueuses dans lequel apparaît pour la première fois la demi-centre des Neptunes de Nantes Léna Grandveau. Elle partagera ce poste avec les expérimentées Tamara Horacek, Méline Nocandy et Grâce Zaadi. Une autre Nantaise, Oriane Ondono a été appelée au poste de pivot aux côtés de Béatrice Edwige et Pauletta Foppa. « Nous disposerons d’une semaine de travail avec deux matchs face à l’Allemagne, à Metz et à Nancy, car nous mettons un point d’honneur à affronter les meilleurs adversaires possibles, a confié Olivier Krumbholz dans un communiqué. Quelques jours avant l’Euro, nous aurons aussi un rendez-vous important à Rennes et à Nantes, face à la Pologne. »

Leynaud va apporter son expérience

Mais le principal changement que ce premier rassemblement de la saison va apporter concerne le staff technique. En effet, quelques mois après avoir pris sa retraite sportive, Amandine Leynaud a accepté de garder le contact avec l’équipe de France. L’ancienne gardienne de but a été nommée adjointe d’Olivier Krumbholz en charge de ce poste si particulier après une première expérience aux côtés des moins de 19 ans en 2019. « Elle interviendra auprès des gardiennes de but pour leur transmettre toute son expérience et ses compétences », précise la Fédération Française de handball dans son communiqué. Dans un entretien récemment accordé au quotidien L’Equipe, le sélectionneur national a précisé que cette collaboration va s’étende jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Elle va accompagner les gardiennes de but, elle a une très forte expérience qu'elle a envie de partager, a-t-il confirmé. Elle va aussi travailler avec les tireurs, sur le duel tireur-gardien car Amandine peut donner des conseils. » Un apport qui ne sera pas de trop avant de défendre le titre olympique dans deux ans.



La liste des 20 joueuses sélectionnées

Gardiennes : Laura Glauser, Cléopâtre Darleux, Floriane André

Ailières gauches : Coralie Lassource, Chloé Valentini

Arrières gauches : Kalidiatou Niakaté, Orlane Kanor, Estelle Nze-Minko, Déborah Lassource

Pivots : Béatrice Edwige, Pauletta Foppa, Oriane Ondono

Demi-centres : Grâce Zaadi, Méline Nocandy, Tamara Horacek, Léna Grandveau

Arrières droites : Laura Flippes, Océane Sercien-Ugolin

Ailières droites : Alicia Toublanc, Lucie Granier