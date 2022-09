Bleues : Krumbholz quittera son poste à l'issue de Paris 2024

Olivier Krumbholz sent que le moment de passer la main se rapproche. Sélectionneur des Bleues entre 1998 et 2013, quand il a alors été débarqué par la Fédération Française de handball (FFHB) pour céder la place à Alain Portes, le natif de Longeville-lès-Metz est revenu en 2016 quand ce dernier a démissionné sur fond de relations dégradées avec les cadres de la sélection. Mais, cette fois, celui qui a mené les Bleues à un titre de championnes d’Europe, deux sacres mondiaux et l’apothéose qu’a été la médaille d’or olympique l’an passé à Tokyo, a décidé de la date de sa sortie. « Après les Jeux de 2024, j'arrête l'équipe de France », a confirmé Olivier Krumbholz dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, qui ajoute que ce sera « le moment ». « Nous serons dans une nouvelle olympiade, il sera temps de laisser la place à quelqu'un d’autre », ajoute-t-il en confiant avoir « envie de passer à autre chose » à l’issue de ces Jeux Olympiques à domicile.

Krumbholz : « Aujourd'hui, je me concentre sur mon rôle »

Une décision qui, à ses yeux, est « une évidence ». « Je ne m'en suis jamais caché qu'il faudra trouver un nouveau sélectionneur après les JO 2024 », a-t-il ajouté. Interrogé quant au nom de son potentiel successeur dans deux ans, Olivier Krumbholz a préféré botter en touche. « Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Quand Philippe Bana aura envie d'en parler, il m'en parlera, a déclaré le sélectionneur national. Aujourd'hui, je me concentre sur mon rôle et ensuite, si on me considère comme un expert pour ce type de décision, j'y participerai bien volontiers. » Admettant qu’il y a « plein de bons entraîneurs en France » et que « dans les raisonnements, il ne faut rien s’interdire », le nom d’Emmanuel Mayonnade a été évoqué. Présentant celui qui a mené les Pays-Bas au titre de champion du monde en 2019 et qui fait le bonheur de Metz depuis décembre 2015 comme « un très bon entraîneur », Olivier Krumbholz assure qu’« en toute logique, il peut se porter candidat ». S’il a été écarté voilà neuf ans, le patron des Bleues entend vivre une succession apaisée mais surtout une fin de mandat réussie.