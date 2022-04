Bleues : Houette remplace Lassource

Les championnes olympiques devront faire sans leur capitaine pour les deux derniers matchs des éliminatoires de l'Euro 2022, en République tchèque mercredi et contre l'Ukraine samedi au Havre. La Brestoise de 29 ans Coralie Lassource a en effet été testée positive au covid-19 dimanche à la Maison du Handball de Créteil. Forfait pour les deux matchs, elle a été remplacée au sein du groupe France par une autre ailière gauche, Manon Houette (29 ans également), qui évolue à Bourg-de-Péage cette saison et a signé à Chambray la saison prochaine.. La native du Mans compte plus de 100 sélections avec les Bleues et, même si elle n'était pas là l'été dernier à Tokyo où les Françaises ont décroché le titre olympique, elle compte à son palmarès une médaille d'argent olympique en 2016, un titre de championne du monde 2017 et de championne d'Europe 2018.

Finir en beauté

Manon Houette et ses coéquipières vont tenter de conclure en beauté ces éliminatoires, où elles ont remporté leurs quatre premiers matchs et ont déjà leur ticket pour l'Euro, qui se déroulera du 4 au 20 novembre en Slovénie, au Monténégro et en Macédoine du Nord. Le sélectionneur Olivier Krumbholz n'a pas précisé quelle joueuse serait capitaine pour ces deux rencontres en l'absence de Coralie Lassource. « Notre objectif sur cette semaine est double : faire progresser les jeunes et maintenir à leur meilleur niveau les anciennes. Or, je ne pense pas que la présence systématique des anciennes sur tous les regroupements, leur permette de maintenir leur niveau au cœur de saisons très sollicitantes. Nous avons besoin de travailler avec nos forces vives, dans le cadre d’un renouvellement qui nécessite de faire monter en puissance certaines jeunes, très loin de l’expression de la totalité de leur potentiel », avait expliqué Krumbholz sur le site de la Fédération française de handball au moment de dévoiler sa liste. Mais cette fois, il n'a pas eu d'autre choix que de rappeler "une ancienne".



LE GROUPE DE 18 JOUEUSES :

Gardiennes : Floriane ANDRÉ (Neptunes de Nantes) - Cléopatre DARLEUX (Brest Bretagne Handball) - Laura GLAUSER (Györ)

Ailières gauches : Manon HOUETTE (Bourg-de-Péage) - Chloé VALENTINI (Metz HB)

Arrières gauches : Déborah LASSOURCE (Paris 92) - Orlane KANOR (Metz HB) - Estelle NZE-MINKO (Györ)

Pivots : Pauletta FOPPA (Brest Bretagne HB) - Oriane ONDONO (Neptunes de Nantes)

Demi-centres : Tamara HORACEK (Metz HB) - Méline NOCANDY (Metz HB) - Grace ZAADI-DEUNA (Rostov-le-Don)

Arrières droites : Laura FLIPPES (Paris 92) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Krim Ljubljana)

Ailières droites : Pauline COATANEA (Brest Bretagne HB) - Alicia TOUBLANC (Brest Bretagne HB) - Clarisse MAIROT (Besançon)