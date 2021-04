Bleues : Dembélé-Pavlovic et Coatanéa forfait, Houette et Toublanc en renfort

Olivier Krumbholz a dû revoir de nouveau ses plans. Alors que Roxane Frank a d’ores-et-déjà été rappelée par le staff de l’équipe de France afin de pallier la blessure de Cléopâtre Darleux au poste de gardienne, ce sont deux forfaits supplémentaires qui ont été confirmés ce dimanche. Alignée ce dimanche avec le CSM Bucarest lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au CSKA Moscou, la capitaine des Bleues Siraba Dembélé-Pavlovic s’est blessée sur la dernière action de la rencontre avec une blessure à la jambe droite qui ne lui a pas permis de quitter seule le parquet. L’autre joueuse dans l’incapacité de rejoindre l’équipe de France à la Maison du Handball de Créteil est Pauline Coatanéa. Absente ce samedi lors du match entre Metz et Brest car déclarée cas contact, l’ailière droite du BBH a finalement été testée positive au coronavirus et doit ainsi respecter une période d’isolement incompatible avec une présence en sélection.

Houette fait son retour seize mois après

Pour remplacer Pauline Coatanéa, Olivier Krumbholz n’est pas allé chercher très loin. C’est, en effet, une autre joueuse de Brest qui viendra prendre sa place dans le groupe en la personne d’Alicia Toublanc, qui a déjà été conviée aux rassemblement des Bleues ces derniers mois. Concernant Siraba Dembélé-Pavlovic, sa remplaçante est une joueuse qui n’a plus connu l’équipe de France depuis plus d’un an et le Mondial 2019 au Japon. Absente pendant de longs mois en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en janvier 2020, Manon Houette confirme son retour au plus haut niveau avec Metz avec un retour en équipe de France pour ce stage préparatoire en vue des Jeux Olympiques. Si elle ne pourra pas rajouter une 104eme sélection à son palmarès, la future joueuse de Bourg-de-Péage va pouvoir reprendre contact avec les Bleues à quelques mois de l’échéance olympique.