Sorhaindo était attendu en France

L'ancien capitaine des Bleus rejoindra le Dinamo Bucarest la saison prochaine. Aujourd'hui au FC Barcelone,, a annoncé ce dernier ce lundi sur les réseaux sociaux. Après onze saisons en Catalogne, où il a notamment remporté deux Ligue des Champions (pour 42 titres au total, dont dix sacres de champion, cinq Championnats du monde des clubs et huit Coupes du Roi),Non conservé par le Barça, Sorhaindo était ainsi attendu dans des clubs bien plus prestigieux que le Dinamo Bucarest, certes seize fois sacré nationalement maisSurtout, le joueur parti à Barcelone en 2010 après avoir connu en France Angers, Paris et Toulouse donnait le sentiment de pouvoir aspirer à un championnat d'une autre envergure que celui de Roumanie, où le Dinamo n'a plus de rival réel ni de concurrence depuis quatre ans et où il semble d'ores et déjà acquis (sauf autre énorme recrue) que Sorhaindo ne pourra pas rêver de monter de nouveau sur le toit de l'Europe.Le champion olympique, quadruple champion du monde et double médaillé d'or au Championnat d'Europe avec les Bleus avait prolongé son contrat d'un an la saison dernière au Barça. A l'époque, de nombreux clubs français avaient alors tout fait pour tenter de le convaincre de revenir en Lidl Starligue. Cela ne s'était pas fait, mais, où il pourrait donc achever une carrière en ascension permanente. Un choix qui risque de beaucoup faire parler.