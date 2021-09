Barcelone : N'Guessan rechute et devrait être absent quatre semaines

El jugador @timoute19 té un trencament fibrilar al bessó interior de la cama dreta. El temps de baixa aproximat és de quatre setmanes

El jugador Timothey N'Guessan tiene una ruptura fibrilar en el gemelo interior de la pierna derecha. Estará de baja unas cuatro semanas pic.twitter.com/pnJeKpV9u2



Après les JO, rebelotte

Timothey N’Guessan (28 ans) n’est décidément pas sorti d’affaire avec les blessures. De retour sur les terrains après sa lésion au mollet droit qui l’avait contraint à quitter le groupe France avant les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, l’arrière gauche du FC Barcelone retourne à l’infirmerie. Et ce, en raison d’une rechute de cette fameuse blessure au mollet droit. «, annonce le Barça ce samedi, au lendemain de sa victoire (30-27) en Supercoupe d’Espagne au dépens d’Ademar Leon. Non titularisé par le nouvel entraineur de la formation blaugrana, Carlos Ortega, N’Guessan a fait son entrée en jeu et marqué un but avant de sortir de l’aire de jeu en boitant.. Sur la scène européenne, le club catalan doit se déplacer à Flensburg (16 septembre), recevoir le Motor Zaporijjia (23 septembre) et se rendre à Veszprém (26 septembre) dans les quatre semaines à venir. N'Guessan devrait toutefois être apte pour la Golden League qui marquera ses retrouvailles avec l’équipe de France en novembre. Avant de remporter l’or olympique avec les Bleus au Japon, l'ancien joueur de Chambéry, coéquipier en club de Ludovic Fabregas, Dika Mem et Melvyn Richardson, s’était également blessé en janvier pendant le Mondial organisé en terres égyptiennes. Il n’avait pas été en mesure de participer à la demi-finale contre la Suède et la petite finale perdue face à l’Espagne, et avait alors dû observer plusieurs semaines de repos.