Amical : Les Bleus ont régalé !

La revanche samedi à Chambéry ?



[📺LIVE] 🤾 #Handball

🇫🇷🇪🇸 Guillaume Gille : "Ces retrouvailles avec le public font chaud au cœur !"#HandAction pic.twitter.com/KES1kfRGeo

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 14, 2022

Porte : "Un match parfait"

Voilà plus de deux ans qu'ils attendaient ça ! Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'équipe de France masculine de handball n'avait pas eu l'occasion de jouer dans une Accor Arena pleine, et encore moins de fêter son titre olympique acquis à Tokyo l'été dernier. C'est désormais chose faite ! Face à une équipe d'Espagne remaniée, les Bleus, au complet ou presque, avaient l'opportunité de faire plaisir à leur public,Les Bleus ont mené de bout en bout lors de cette rencontre, portés par une défense de fer et une grosse efficacité. Hugo Descat a enquillé les buts, pendant que Vincent Gérard et Wesley Pardin, respectivement en première et deuxième mi-temps, ont enchaîné les arrêts de classe.: 10-4 après 10 minutes, 16-11 après 20 minutes, 24-15 à la mi-temps, 32-20 après 40 minutes, 38-26 après 50 minutes, et donc ce score final de 44-33, acquis avec beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain pour finir. Les Espagnols n’ont pas existé, mais nul doute qu’ils voudront faire mieux samedi à Chambéry pour le deuxième match de la série, qui sera aussi le dernier de la saison internationale des Bleus.« Je suis heureux et fier, a reconnu au micro de beIN SPORTS le capitaine de l'équipe de France, Valentin Porte, de retour cette semaine après son absence du dernier rassemblement. Le public, ça joue beaucoup. Rentrer dans cette salle et voir ce public chaud, ça nous a permis de nous régaler. C’était un match parfait.Jouer une rencontre sans grand enjeu alors que d’autres jouent leur peau (les éliminatoires du Mondial 2023 se déroulent cette semaine, ndlr), ça fait plaisir. Ce serait bien de refaire le même match samedi. » Le public du Phare en rêve !